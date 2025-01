Aus Gothaer Asset Management AG wird BarmeniaGothaer Asset Management AG

Insgesamt verwaltet die BarmeniaGothaer Asset Management AG ein Kapitalanlagevolumen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro und gehört damit zu den zehn größten Asset Managern in der Versicherungsbranche. Rund 30 Prozent des Kapitalanlagevolumens sind in staats- und staatsnahe Anleihen investiert, über 14 Prozent in Unternehmensanleihen. Mit einem Anlagevolumen von 3 Milliarden Euro ist die BarmeniaGothaer Asset Management AG relativ gesehen einer der größten Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien.

Das Vorstandsteam der BarmeniaGothaer Asset Management AG bilden Christof Kessler (61), der das Front Office verantwortet und damit für die Anlageentscheidungen des Unternehmens verantwortlich zeichnet, sowie Anton Buchhart (54), der für Middle und Back Office, sowie für Recht, Compliance und IT zuständig ist. Das Middle Office umfasst vor allem das Controlling, Reporting sowie Risikoüberwachung und -management, das Back Office die Buchhaltung und Bewertung.

Anton Buchhart war seit 2012 als Bereichsleiter für die Kapitalanlagen der Barmenia Gruppe verantwortlich. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und seiner Promotion startete er seine Karriere 2002 bei der MEAG Munich ERGO Asset Management in München und sammelte dort erste Erfahrungen im Asset Management im Bereich Risikomanagement und im institutionellen Kundengeschäft. Weitere Karrierestationen waren die Gen Re Capital, Sal. Oppenheim und Deutsche Asset Management in Köln.

Christof Kessler ist seit Januar 2010 Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management AG. Zuvor war er bei der Oppenheim KAG als Geschäfts­führer und Chief Investment Officer für Fixed Income und Währungen tätig. Weitere Karrierestationen waren unter anderem die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG, München und eine Schweizer Privatbank in Zürich. Der Mathematiker hält ein Master’s Degree von The University of Texas at Austin.

