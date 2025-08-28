Auf Erfolgskurs

„Mein Geld“ im Gespräch mit Andreas Dinkheller über die Zukunftsstrategie der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH

Sie sind im vergangenen Jahr als neuer Geschäftsführer von Köln nach München gewechselt. Wie sind Ihre Eindrücke und wo sehen Sie Potenziale?

ANDREAS DINKHELLER: Von Köln nach München bin ich nun schon das zweite Mal gewechselt und es war wieder genau die richtige Entscheidung – die Stadt, die Region und ihre Menschen liegen mir sehr am Herzen. Unsere GmbH und ihre Teams zeichnen sich durch hohe Motivation, Leistungsbereitschaft und Know-how aus. Täglich erlebe ich, wie Kolleginnen und Kollegen das Wohl unserer Kunden und Vertriebspartner voranstellen und das Gesicht des Konzerns nach außen prägen. In der neuen Rolle fest angekommen, sehe ich die Versicherungskammer und ihre Maklervertriebe als eine sehr solide, starke und wachstumsfähige Organisation. Die Herausforderung besteht für uns nun darin, das vorhandene Potenzial im Maklermarkt so zu nutzen, dass unsere Vertriebspartner und deren Kunden in unseren Partnermarken und uns den bestmöglichen Partner finden.

Welchen Beitrag kann die Versicherungskammer (Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Kranken- versicherung) für Makler leisten?

ANDREAS DINKHELLER: Wir setzen den Weg fort, Produkte konsequent am Maklermarkt auszurichten. Besonders stolz sind wir auf die gemeinsam mit Maklern entwickelten neuen Linien in der Krankenzusatz- und Krankenvollversicherung. Unsere kürzlich eingeführten Tarife wie GesundheitVARIO und ZahnPRIVAT geben uns Rückenwind. Und so viel kann ich verraten: Wir arbeiten bereits an weiteren Neuheiten.

Zusätzlich zu diesen Produktangeboten profitieren Makler von umfassender Beratung und Unterstützung seitens der Versicherungskammer. Dies umfasst sowohl klassische Formate, den Austausch bewährter Verfahren, als auch eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die „unseren“ Maklern helfen sollen, ihre Kunden optimal zu betreuen und ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

Was haben Sie sich persönlich auf die Fahne geschrieben?

ANDREAS DINKHELLER: Mein Ziel ist es, die individuellen Bedürfnisse unserer Vertriebspartner noch intensiver zu berücksichtigen und ihnen eine maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten. Denn erfolgreiche Partnerschaften basieren auf gegenseitigem Verständnis und einer gezielten Förderung.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Digitalisierung, insbesondere im Bereich der Abschlüsse. Hier möchte ich mit meinem Team gezielt den Ausbau der passenden technischen Schnittstellen (z. B. BiPRO) vorantreiben, um unseren Vertriebspartnern effiziente und zukunftssichere Lösungen zu bieten. Ich bin davon überzeugt, dass die Kombination aus innovativen Produkten, individueller Unterstützung und modernster Technologie der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg unserer Partner und damit auch unseres Hauses ist.

Welche Ziele verfolgen Sie und wo sehen Sie Wachstumschancen für die Zukunft?

ANDREAS DINKHELLER: Mit Blick auf das Jahr 2025 haben wir klare Ziele. Unsere strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, das beste Angebot im Bereich Krankenversicherung für Makler zu bieten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, uns an die Marktgegebenheiten anzupassen und unsere Geschäftspartner in Deutschland als vertrauenswürdige, strategische Partner zu gewinnen beziehungsweise zu festigen. Kooperation auf Augenhöhe ist uns besonders wichtig. Daher legen wir großen Wert auf den persönlichen Austausch und die Bindung durch unsere bundesweit aktive Organisation.

Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Partnern neuartige Wege zu beschreiten, und der Erfolgskurs ist klar definiert. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf dem Thema Gesundheit – nichts ist wertvoller als die Absicherung dieses höchsten Guts. Ich lade alle ein, das Jahr 2025 gemeinsam mit uns zum „Jahr der Gesundheit“ zu machen – mit innovativen Produkten, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und einem klaren Blick in die Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.