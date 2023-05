Attraktiv für Arbeitgeber und Mitarbeiter: die ARAG Budgettarife

ARAG BudgetFlex gibt es in zwei Produktlinien: Komfort und Premium. Beide sind in fünf Budgethöhen zwischen 300 und 1.500 Euro verfügbar und bieten den versicherten Mitarbeitern die Möglichkeit, eine Vielzahl an Gesundheitsleistungen flexibel und ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen zu nutzen. Von Heilpraktiker-Behandlungen über Sehhilfen inklusive brechkraftverändernden Augen-OPs bis hin zu modernen zahnärztlichen Leistungen können die wichtigsten Deckungslücken der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt werden.

Die Produktlinie BudgetFlex Komfort überzeugt durch ein sehr attraktives Preis- Leistungs-Verhältnis – und dies bei nur zwei Unterbudgetgrenzen in den Bereichen Sehhilfen und professionelle Zahnreinigung. Ein Abschluss durch den Arbeitgeber ist hier bereits ab 10,91 Euro pro Mitarbeiter und Monat möglich. Die Premium-Tariflinie BudgetFlex Premium hat keinerlei Unterbudgetgrenzen und bietet ein besonderes Highlight im Bereich der familiennahen Leistungen. So werden Zuzahlungen bei Schwangerschaft und Entbindung bis zu 300 Euro pro Jahr übernommen – zusätzlich zum tariflich vereinbarten Budget.

Das moderne Tarifdesign wird flankiert von automatisierten Prozessen – vom Versicherungsabschluss bis hin zur Leistungsregulierung. Über die Plattformlösung unseres Partners Xempus kann der Vermittler den Arbeitgeber nicht nur mit allen relevanten Informationen beraten, sondern auch direkt den Vertrag bei der ARAG beantragen – alles digital und intuitiv. Daneben ermöglicht die neue Plattformlösung dem Arbeitgeber eine unkomplizierte und vollständig digitale Verwaltung der Bestandsdaten seiner Mitarbeiter. Zusätzlich stellt die ARAG auch für die Mitarbeiter selbst eine digitale Lösung für die schnelle und einfache Rechnungserstattung beim Budgettarif zur Verfügung – in Form der ARAG GesundheitsApp. Über diese App sind auch jederzeit der Stand der Leistungsabrechnung sowie die gesamte Leistungshistorie einsehbar.

