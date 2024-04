APRIL-Gruppe expandiert weiter

Die APRIL-Gruppe ist seit 2022 in Köln vertreten und hat sich mit ihrem Angebot an internationalen Krankenversicherungsprodukten in Deutschland schnell einen Namen gemacht. Digitale Portale für Makler und Kunden, die Bezahlung von Behandlungskosten im Ausland per digitaler Zahlungskarte und ein Telemedizinangebot mit 24/7-Support in der Landessprache haben Makler und Endkunden überzeugt. Die APRIL-Gruppe hat nun weitere Expansionspläne mit der französischen DLPK-Gruppe und dem britischen Versicherer Lexham Insurance bekannt gegeben.

Die strategische Partnerschaft mit der DLPK-Gruppe ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der APRIL-Gruppe zu einem globalen Anbieter. Mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 15 Milliarden Euro will APRIL gemeinsam mit der DLPK-Gruppe zu einem der führenden Vermögensverwalter auf dem französischen Markt für Spar- und Anlageprodukte werden.

Die DLPK-Gruppe setzt ihr Know-how im Vertrieb von Multikanal-Vermögensverwaltungslösungen, in der Konzeption und Verwaltung von Spar- und Anlageprodukten (Lebensversicherungen, Wertpapierdepots, Mitarbeitersparpläne) und innovativen Finanzprodukten ein. Diese Transaktion steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie der APRIL-Gruppe, die durch lokale Maklertätigkeiten zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und des Abschlusses der entsprechenden rechtlichen und arbeitsrechtlichen Verfahren.

Mit der vollständigen Übernahme von Lexham Insurance, dem führenden Makler für Zweiradversicherungen mit 200 Mitarbeitern in drei Niederlassungen, baut APRIL seine Position auf dem Versicherungsmarkt durch eine weitere Akquisition aus.

„APRIL ist bereits seit 2012 mit dem in London ansässigen Versicherungsgeschäft für Expatriates auf dem britischen Markt vertreten. Die Gruppe bekräftigt nun ihre Ambitionen für die internationale Entwicklung, insbesondere auf den Märkten für Schaden- und Unfallversicherungen und für Zweiradversicherungen, wo wir bereits über eine starke Expertise in Frankreich und Spanien verfügen“, sagt Eric Maumy, CEO der APRIL-Gruppe.

