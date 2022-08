ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung glänzt beim telefonischen Service

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat in einer aktuellen Studie die Serviceleistungen am Telefon untersucht. Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv wurden insgesamt 479 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen analysiert. Als Testsieger mit dem besten Service am Telefon im Bereich Versicherungen wurde die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung ermittelt. Insgesamt wurden in diesem Bereich 102 Versicherungsunternehmen untersucht. Die ALTE OLDENBURGER erzielte als einziges Unternehmen das Prädikat „sehr gut“.

„Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Auszeichnung, die der Lohn für die hohe Servicebereitschaft unserer Mitarbeitenden ist. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit keiner Telefonhotline zu arbeiten, sondern auch am Telefon persönlich mit kompetenten Ansprechpartnern unseren Kunden zur Verfügung zu stehen. Eine Investition, die sich auszahlt“, freut sich Manfred Schnieders, Vorstandsvorsitzender der ALTE OLDENBURGER.

(ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG)