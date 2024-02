Alte Oldenburger: Jetzt auch Hausrat und Privathaftpflicht im Angebot

Als Kooperationspartner konnte der Krankenversicherer aus Vechta dafür die Neodigital Versicherung AG aus Neunkirchen gewinnen. Sie hat für die Alte Oldenburger exklusiv hochwertige Produkte entwickelt und tritt in der Partnerschaft auch als Risikoträger auf. Die Privathaftpflichtversicherung und die Hausratversicherung von AO NOW werden jeweils in den Tariflinien Balance und Premium über die neue Website www.aonow.de sowie über Makler, Maklerpools und Vergleichsplattformen von der Alte Oldenburger vertrieben.



„Unseren Kundinnen und Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Service zu gewährleisten, ist und bleibt unser Anspruch. Wir freuen uns sehr, mit AO NOW ein digitales Versicherungsprodukt anzubieten, das auch im Schadenfall eine rasche und unkomplizierte Lösung bietet. Die Zusammenarbeit mit Neodigital beschleunigt darüber hinaus die Prozesse auch für unsere Vertriebspartner enorm“, sagt Manfred Schnieders, Vorstandsvorsitzender der Alte Oldenburger . Die Kunden von AO NOW könnten von einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Kundenservice profitieren, so Schnieders.



„Wir freuen uns sehr über die gemeinsame Zusammenarbeit mit der ALTE OLDENBURGER. Da wir vom Erfolg unserer Kooperation überzeugt sind, arbeiten wir schon jetzt an weiteren Produkten für AO NOW“, sagt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG.

