Alte Leipziger mit Rating „A+“ bei Fitch

Fitch hebt das starke Asset-Liability-Management der Alte Leipziger hervor und erklärt, dass insbesondere die traditionell überdurchschnittliche Positionierung in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung und betriebliche Altersversorgung zu ihrer Stabilität beitrage.

Auch die solide Kapitalausstattung und starke Solvabilität helfen den Gesellschaften laut Fitch, in der anspruchsvollen Marktlage zu bestehen. Einen weiteren Vorteil sieht die Ratingagentur in der positiven Auswirkung des gestiegenen Zinsniveaus auf den Rohüberschuss, der durch höhere Kapitalanlagerenditen weiter gestärkt werden könne.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen und unser Engagement für Qualität und Exzellenz von einer Ratingagentur wie Fitch anerkannt werden. Das bestärkt uns in unserem Ziel, weiterhin herausragende Produkte anzubieten und unsere Position in der Branche zu festigen“, sagt Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender der ALH Gruppe. „Die Bewertung unterstreicht die solide finanzielle Basis, auf der unsere Gesellschaften stehen, und stärkt das Vertrauen unserer Geschäftspartner und Kunden“, so der Vorstandsvorsitzende.