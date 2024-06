Allianz zwischen DR-WALTER und NOMADS.insure

Der Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten beschleunigt sich weltweit immer weiter. Für noch bessere Lösungen dieser Zielgruppe haben NOMADS.insure und DR-WALTER eine neue Allianz geschmiedet.

Das inhabergeführte Traditionsunternehmen DR-WALTER aus Neunkirchen-Seelscheid in der Nähe von Köln baut seine Partnerschaft jetzt in eine strategische Beteiligung aus. Der junge internationale Spezialmakler mit Sitz in Estland kann auf die Expertise, die Erfahrung und Kapazitäten des Branchenspezialisten zurückgreifen.

NOMADS.insure ist die Marke von Herrmann, Huebner & Partner, gegründet von deutschen Experten für Krankenversicherungen. Christoph Huebner, der Gründungsgeschäftsführer: “Wir sind selbst seit vielen Jahren vollständig digitale Dauerreisende ohne festen Wohnsitz. Die internationalen Communities der digitalen Nomaden und des estnischen e-Residency-Programms sind unsere Heimat. Als unabhängiger Spezialmakler beraten wir fast ausschließlich englischsprachig.”

Reinhard Bellinghausen, Geschäftsführer von DR-WALTER: “Unsere größte Expertise liegt in der Welt der Reiseversicherungen und internationalen Krankenversicherungen für den deutschsprachigen Markt. Mit verschiedenen Marken und Partnern erschließen wir neue Märkte wie die der ständig um die Welt reisenden digitalen Nomaden. Die Zusammenarbeit mit NOMADS.insure bauen wir jetzt in eine strategische Beteiligung aus und begrüßen das Team in der Familie!”

Gemeinsam haben die beiden Unternehmen in den letzten Jahren bereits Produkte wie eine zeitlich unbefristete weltweite Krankenversicherung entwickelt. Diese kann bei NOMADS.insure unter der Marke COVRD.EE exklusiv auch als Firmenrahmenvertrag für Kleinstgruppen ab einer Person abgeschlossen werden. Das ist vor allem für die inzwischen über 100.000 e-Residents interessant, die eine digitale ID in Estland erworben haben. Damit kann man im kleinen baltischen Land eine Firma in gerade einmal 15 Minuten ins Handelsregister eintragen.

“Die strategische Beteiligung bringt uns noch näher an die Produktentwicklung und hilft, bessere Lösungen schneller ins Leben zu rufen”, kommentiert Huebner am Rande des “Bansko Nomad Fests”, der weltgrößten Veranstaltung für Digitale Nomaden vom 23.-30.6. in den Bergen des südlichen Bulgariens.

“Den europäischen Markt außerhalb der DACH-Region haben wir bisher noch nicht adressiert. Diese neue Estland-Connection bringt uns nah an die Innovationskraft der vollständig digitalen Gesellschaft dort im Nordosten Europas”, schwärmt Reinhard Bellinghausen, der sich vor Ort ein umfassendes Bild gemacht hat.

