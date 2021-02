Agria Tierversicherung steigt in den deutschen Markt ein

Das im Jahr 1890 gegründete schwedische Unternehmen Agria Tierversicherung tritt im Jahr 2021 in den deutschen Markt ein. In Zusammenarbeit mit dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V. wird das Ziel verfolgt, die Gesundheit von Hunden zu erhalten und zu schützen.

Die Agria Tierversicherung ist seit mehr als 80 Jahren ein wichtiger Förderer von Forschungsprogrammen für Hunde und Katzen.

Großes Engagement für Tiergesundheit

Die Agria Tierversicherung ist mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen versicherten Tieren einer der führende Anbieter von Tierversicherungen auf dem schwedischen und europäischen Markt. Agria hat eine klare Mission, international zu wachsen und ist in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien und Frankreich vertreten.

Der Erfolg der Marke Agria basiert auf dem großen Engagement für die Tiergesundheit sowie der Förderung von Forschungsprogrammen.

Die 400 Mitarbeiter von Agria sind selbst Tierbesitzer und engagieren sich jeden Tag für die Marke.

Starke Gemeinschaft

„Wir ist eine starke Gemeinschaft von Tierliebhabern, mit einer klaren Mission, das Leben von Haustieren und ihren Besitzern zu verbessern. In Schweden sind bereits ca. 80 Prozent der Hunde krankenversichert.

Ab jetzt wollen auch in Deutschland dazu beitragen, Haustieren zu einem gesünderen und sicheren Leben zu verhelfen,“ sagt Peter Bornschein, Country Manager der Agria Tierversicherung in Deutschland.

Kooperation mit Verband für Deutsches Hundewesen (VDH)

Die enge Zusammenarbeit mit Tierhalterorganisationen ist ein Schlüssel zum Erfolg der Agria Tierversicherung. In Deutschland begann die Zusammenarbeit mit dem VDH bereits im Jahr 2020, mit dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit von Hunden zu verbessern und zu fördern.

„Für uns war die Agria aufgrund ihrer sehr langen Erfahrung und ihres starken Engagements in der Hundewelt eine klare Wahl als Partner. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel für die Hunde und Hundehalter in Deutschland bewegen können“, so Leif Kopernik, Hauptgeschäftsführer des VDH.

Gewinnung von Mitarbeitern und Vermittlern

Teil des Agria-Geschäftsmodells ist es, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die sich in der Welt der Haustiere stark engagieren und über Wissen und Liebe zu Haustieren verfügen.

Die Einstellung von Mitarbeitern und die Anbindung von Vermittlern beginnt im März. Die deutsche Niederlassung der Agria, das Managementteam und der Innendienst werden in Düsseldorf angesiedelt sein.

Die Agria-Forschungsstiftung

Die Agria-Forschungsstiftung wurde 1938 mit dem Zweck gegründet, jedes Jahr einen Teil der Prämieneinnahmen für die Forschung zum Wohle der Gesundheit von Hunden, Katzen und Pferden zu spenden.

Im Jahr 2020 betrug der von Agria gespendete Gesamtbetrag mehr als eine Million Euro.

Mit der Unterstützung von Agria werden seit mehr als 80 Jahren in Zusammenarbeit mit Universitäten in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland tausende von Forschungsprojekten in Bereichen wie der physischen und psychischen Gesundheit von Haustieren, der Fortpflanzung und Zucht sowie der Rolle von Haustieren für Mensch und Gesellschaft durchgeführt.

(Agria/Manuela Blisse)