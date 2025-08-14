Absicherung zu Hause und im Urlaub mit der Adam Riese Hausratversicherung

Sommerzeit ist Familienzeit – egal, ob man die freien Tage für eine Urlaubsreise nutzt, in den Schulferien von zu Hause arbeitet oder die gemeinsame Zeit im eigenen Garten verbringt. Dafür, dass der eigene Besitz sowohl zu Hause als auch unterwegs optimal abgesichert ist, sorgt die passende Hausratversicherung.

Was die Sommerzeit mit sich bringt – in und um das Haus abgesichert

Workaholic-Phasen, Kindergeburtstag oder Grillabend? Die Sommerzeit in Deutschland wird von Familien vielfältig genutzt! Wenn in den Ferien Kitas und Schulen geschlossen sind, verlegen viele Arbeitnehmende ihren Job ins Homeoffice. Dabei sollte jedoch immer beachtet werden, dass auch beruflich genutzte Geräte im Homeoffice Teil des Wohnungsinventars sind und dementsprechend in einer Hausratversicherung berücksichtigt sein sollten.

Freie Tage zu Hause werden wiederum häufig Zeit auf dem Balkon oder im Garten verbracht und das gesamte Grundstück wird aktiv genutzt. Hausrat, insbesondere Wertsachen und teure Gebrauchsgegenstände, können dabei auf gemeinschaftlich genutzten oder leicht zugänglichen Flächen schnell einmal abhandenkommen.

Individuelle Absicherungsmöglichkeiten für solche Momente bietet die Hausratversicherung nach Adam Riese: Versichert ist unter anderem der Diebstahl von Wäsche oder Gartenmöbeln auf dem gesamten Grundstück. Für den Arbeitsalltag wiederum ist eine Versicherung beruflicher und gewerblicher Einrichtungsgegenstände im Homeoffice enthalten. Hinzu kommen umfassendere Absicherungsmöglichkeiten mit optionalen Bausteinen für Fahrrad-, Glas- und Elementarschutz: Das Sommergewitter mit Starkregen, Fahrraddiebstahl im eigenen Garten oder das Fußballspiel, das mit einem Bruch der Terrassentür endet, ist somit bei Adam Riese ebenfalls abgedeckt.

Sicher mit allen sieben Sachen unterwegs

die ganze Familie in den Sommerurlaub geht, ist meistens viel Gepäck mit an Bord. Umso wichtiger also, dass die eigenen Habseligkeiten auch unterwegs versichert sind, denn schnell einmal werden Wenn Wertgegenstände aus Autos, Hotelzimmern und Co. entwendet.

Adam Riese sorgt deshalb für eine passende Versicherung von Hausrat auf Reisen und im Ausland. Unter anderem ist das eigene Gepäck gegen Diebstahl aus Schiffkabinen, Schlafwagenabteilen, Autos und festmontierten Dachboxen abgesichert. Falls außerdem zuhause einmal ein Schaden entsteht und Versicherte gerade im Urlaub sind, übernimmt Adam Riese die Rückreisekosten bei Schäden über fünftausend Euro.

Urlaub im Garten oder mit dem Auto ans Mittelmeer? Mit der passenden Absicherung ist der Hausrat für die ganze Familie bestens versorgt.

