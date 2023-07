Unterstützung für freie Vermittler

Die Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH ist seit über 15 Jahren ein erfahrener Dienstleister in der Versicherungsbranche. Sie machen Versicherungen einfach, fair und transparent. Mit mehr als 150 übernommenen Maklerbeständen seit 2019 sind sie einer der am schnellsten wachsenden Makler für Privatkunden in Deutschland. Als InsurTech mit hybridem Beratungskonzept bringen sie das Geschäftsmodell eines traditionellen Versicherungsmakler ins heutige Zeitalter.

„Wir bieten mit unserem starken Kundenservice und attraktiven Rentenmodellen die perfekte Nachfolgelösung für Einzelmakler und kleinere Maklerunternehmen. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden dauerhaft und umfassend in allen Versicherungsangelegenheiten zu begleiten und zu Vollkunden zu machen, wenn sie es noch nicht sind. Wir freuen uns sehr durch unsere Mitgliedschaft die Interessen des freien Vertriebs von Versicherungs- und Finanzprodukten zu fördern“, sagt Policen-Direkt-Geschäftsführer Dr. Philipp Kanschik.

„Der Bundesverband Finanzdienstleitung AfW e.V. begrüßt die Entscheidung der Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH, die Interessen der freien Vermittler in sämtlichen politischen und gesellschaftlichen Belangen zu unterstützen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr! Als langjährig tätiger Dienstleister, mit dem aktuellen Fokus auf die Übernahme von Maklerbeständen, bringt die Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH zusätzliche, wertvolle Erfahrung für unsere Mitglieder ein“, ergänzt Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V.

(AfW / Manuela Blisse / surpress)