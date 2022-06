Mit dem Hund in den Urlaub fahren

Immer mehr Menschen nehmen ihren vierbeinigen Freund mit in den Urlaub. Doch wenn der Hund mit auf Reisen genommen wird, gibt es einige Dinge zu beachten. Schon vor dem Urlaub sollte vernünftig geplant und Vorbereitungen getroffen werden. Die Reise-Checkliste von Agria hilft, an alles zu denken, damit der Urlaub so richtig genossen werden kann.

Für viele Menschen ist der Urlaub die schönste Zeit des Jahres. Kein Wunder also, dass die meisten ihren geliebten Vierbeiner am liebsten dabei haben. Auch die Hunde genießen frische Meeresluft, das Herumtollen am Strand und weite Wiesen in den Alpen.

Damit all das möglich ist, müssen Hundehalter jedoch einige Vorbereitungen treffen. Die Checkliste der Agria hilft bei der Vorbereitung und liefert wertvolle Tipps für eine stressfreie Zeit.

Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden?

Über die jeweiligen Einreisebestimmungen des Landes informieren.

Den Hund in der Unterkunft anmelden.

Gesundheitscheck und notwendige Impfungen beim Tierarzt durchführen lassen.

Dokumente wie Impfpass (EU-Heimtierausweis) und Kopie der Hundehalter-Haftpflichtversicherung einpacken.

Die Reiseapotheke mit Wundsalbe, Desinfektionsmittel, Durchfallpräparaten, Ohrreiniger, Zeckenschutz und Pinzette, Kühlkompressen, Verbandsmaterial, Schere, Pfotenschutzcreme sowie Mittel gegen Reisekrankheit und zur Beruhigung auffüllen.

Weiteres Reisezubehör, wie Futter, Transportbox, Näpfe, Geschirr, Leinen, Maulkorb (wenn nötig), Decke, Handtücher, Spielzeug, Kotbeutel, Sonnenschutz und Bürste einpacken.

Am Halsband des Hundes eine zusätzliche Hundemarke mit der Adresse der Unterkunft anbringen. Den nächsten Tierarzt im Urlaubsort recherchieren. Tierfreundliche Etappen einplanen, evtl. Zwischenübernachtungen vorsehen.

Passende Reiseziele mit Hund

Deutschland gilt als eines der hundefreundlichsten Reiseziele. Die meisten Orte sind für aktive und tierliebe Menschen ideal, die ihren Vierbeiner im Urlaub bei sich haben möchten. Bestens geeignet sind Orte am Meer, z. B. solche an der Nord- oder Ostsee. Aber auch ein Urlaub in Bayern oder im Harz ist schön.

Wen es ins Ausland zieht, der kann in den Niederlanden seinen Urlaub am Meer verbringen. Dort finden sich einige schöne Hundestrände für den Vierbeiner. Aber auch Belgien, Italien und Kroatien sind beliebte Reiseziele mit Hund. Bei letzteren sollte jedoch die Dauer der Reise mit dem Auto bedacht werden, die auch für den Hund anstrengend sein kann.

Welche Versicherung brauche ich für mein Haustier im Urlaub?

Neben den in der Checkliste aufgezählten notwendigen Vorbereitungen für den Urlaub mit Hund gehört auch das Abschließen einer Tierkrankenversicherung zu einer vorausschauenden Reiseplanung.

Denn auch für den Hund gibt es Risiken. Stürze, Insektenstiche oder andere Erkrankungen können schnell passieren und erfordern unmittelbar medizinische Aufmerksamkeit, wodurch Behandlungskosten beim Tierarzt entstehen. Wer sein Tier mit einer Krankenversicherung schützt, die auch im Ausland greift, dem bleiben unabsehbare finanzielle Belastungen erspart.

„Gerade im Urlaub kann es sehr belastend sein, wenn der Vierbeiner krank wird. Daher ist es wichtig, bei der Wahl einer Tierkrankenversicherung auch auf einen guten Auslandsschutz zu achten. Bei Agria Tierversicherung besteht ein Versicherungsschutz für tierärztliche Behandlungen bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten in allen EU-Ländern, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz für bis zu zwölf Monate ohne Blick auf die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT.

Übrigens, wir versichern Hunde jeden Alters, damit auch Besitzer älterer Hunde sorglos mit ihren Fellnasen in den Urlaub fahren können“, sagt Peter Bornschein, Country Manager Agria Tierversicherung.

(Agria)