Deutsche Bank startet digitalen Versicherungsmanager

Die Deutsche Bank hat heute ihren digitalen Versicherungsmanager offiziell gestartet. Die Bank erweitert damit ihr Geschäft um die elektronische Maklertätigkeit für Sachversicherungen und tritt in den Wettbewerb mit klassischen Vergleichsportalen.

Ziel ist es, den Marktanteil der Deutschen Bank im digitalen Versicherungsgeschäft deutlich auszubauen. Für die Entwicklung und den Betrieb des Versicherungsmanagers kooperiert die Bank mit Friendsurance, dem Berliner Anbieter für digitale Bancassurance.

Finanzangelegenheiten schnell, einfach und effizient erledigen

„Wir glauben an eine Rückkehr der Bancassurance durch die Digitalisierung. Hier wollen wir die guten Marktchancen im digitalen Versicherungsvertrieb für unser Haus nutzen“, erläutert Philipp Gossow, Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland.

„Kunden wollen ihre Finanzangelegenheiten schnell, einfach und effizient erledigen. Nach einer repräsentativen YouGov-Umfrage wünschen sich 52 Prozent der Deutschen, ihre Versicherungsverträge direkt in ihrem Online Banking verwalten und optimieren zu können. Diesem Wunsch begegnen wir durch die tiefe und nahtlose Integration unserer digitalen Bancassurance-Plattform in das Online Banking der Deutschen Bank“, ergänzt Tim Kunde, Geschäftsführer und Mitgründer von Friendsurance.

Noch im Oktober auch KFZ-Policen

Kunden der Bank können künftig über den Versicherungsmanager im Online-Banking sowie in der Deutsche-Bank-App Sachversicherungen wie Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz oder Wohngebäudeschutz verwalten, in ihren Leistungen vergleichen und auch abschließen.

Noch im Oktober dieses Jahres wird dies auch bei KFZ-Policen möglich sein. Neben dem Abschluss von Sachversicherungen können die Kunden zudem sämtliche Verträge für Lebens- und Krankenversicherungen in den Versicherungsmanager hochladen und so alle ihre Policen an einem Ort digital speichern und verwalten.

Rund 80 Versicherer zur Auswahl

Der digitale Versicherungsmanager arbeitet als unabhängiger Versicherungsmakler und legt bei der Tarifauswahl für die Kunden die gleichen Kriterien an wie führende Verbraucherschützer: Anders als viele herkömmliche Vergleichsportale optimiert er Versicherungen nicht allein nach dem Preis, sondern auch danach, wie gut Umfang und Leistung zur Lebenssituation des Kunden passen. Insgesamt stehen den Kunden für Sachversicherungen rund 80 Versicherer mit ihren Tarifen zur Auswahl.

Wenn ein Versicherungsschaden eintritt, erhalten die Kunden über den Versicherungsmanager einfach Hilfe: Ergänzend zum digitalen Angebot können die Kunden ein Service Center anrufen und sich von Versicherungsexperten beraten lassen. Die technische Infrastruktur sowie die telefonische Versicherungs- und Schadensberatung liefert die Deutsche Bank den Kunden in Kooperation mit Friendsurance.

Wirklicher Mehrwert

„Mit einem kompletten Überblick über ihre Versicherungen bekommen unsere Kunden wirklichen Mehrwert. Sie können mögliche Lücken beim Versicherungsschutz leicht erkennen und ihre Absicherung optimieren. Für dieses Angebot an unsere Kunden ist Friendsurance der beste Partner“, sagt Gossow.

Der Markt für Sachversicherungen in Deutschland ist riesig: Laut Statistik hat jeder Deutsche zwei bis drei Sachversicherungen abgeschlossen, insgesamt mehr als 300 Millionen Verträge. Im Jahr 2019 summierten sich die Beiträge aus der Schadens- und Unfallversicherung in Deutschland auf gut 73 Milliarden Euro, davon entfielen mehr als ein Viertel auf Makler, Tendenz steigend.

(Deutsche Bank/Friendsurance/Manuela Blisse/SURPRESS)