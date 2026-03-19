25 Jahre WWK Investment S.A. – erfolgreiche Entwicklung der konzerneigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich die Gesellschaft zu einem wichtigen Baustein
der Investmentstrategie der WWK entwickelt und verwaltet heute ein Fondsvermögen von
rund 1,4 Milliarden Euro.
Zum Start konzentrierte sich die WWK Investment S.A. auf drei global investierende Dachfonds.
Mit dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots und der steigenden Nachfrage nach fondsgebundenen
Versicherungen und Sparplänen der WWK wuchsen auch die verwalteten Anlagevolumina
stetig an. Heute bietet die Gesellschaft eine Reihe moderner Investmentlösungen an,
die sowohl im Rahmen fondsgebundener Versicherungen der WWK Lebensversicherung a. G.
als auch in der Direktanlage genutzt werden können.
Aktuelle Beispiele für die Innovationskraft der Gesellschaft sind die Fonds WWK KI Alpha –
Aktien Welt und WWK KI Alpha – Aktien Europa. Die für private Anleger konzipierten Fonds
setzen bei der Titelauswahl ihrer Portfolios gezielt auf das fortschrittliche Potenzial künstlicher
Intelligenz. Der global investierende Fonds WWK KI Alpha – Aktien Welt wurde erst kürzlich für
seine innovative Anlagestrategie mit dem renommierten Cash. Financial Advisors Award ausgezeichnet.
Beide Fonds der Produktfamilie WWK KI Alpha sind zudem in besonders kostengünstigen
Anteilsklassen in den verkaufsoffenen Fondspolicen der WWK erhältlich.
Roland Kluger, Verwaltungsratsvorsitzender, und Stefan Bauer, Verwaltungsrat bei der WWK
Investment S.A., würdigen die Entwicklung der Gesellschaft: „Die vergangenen 25 Jahre zeigen
eindrucksvoll, wie erfolgreich sich unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb der WWK
Gruppe entwickelt hat. Mit innovativen Investmentlösungen, konsequenter Kapitalmarktorientierung
und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden leisten wir einen wichtigen
Beitrag für moderne Altersvorsorgekonzepte. Auf dieser starken Grundlage werden wir unseren
Weg auch künftig erfolgreich fortsetzen.“
Die WWK Investment S.A. ist eng mit ihrer Muttergesellschaft, der WWK Lebensversicherung
a.G., verbunden. Der 1884 gegründete Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zählt mit Beitragseinnahmen
von über einer Milliarde Euro zu den 20 größten Lebensversicherern Deutschlands.
Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die WWK ausschließlich ihrer Mitglieder
verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Eine hohe Eigenkapitalausstattung
und nachhaltige Finanzstärke prägen seit vielen Jahren die Positionierung des Unternehmens
am Markt.
Mit ihrem 25-jährigen Jubiläum unterstreicht die WWK Investment S.A. ihre Rolle als verlässlicher
Partner für moderne Investmentlösungen innerhalb der WWK Versicherungsgruppe und
als wichtiger Baustein für kapitalmarktorientierte Vorsorgeprodukte.
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