10.000 Euro und 120 Geschenke für Ärzte der Welt

Bei einer Weihnachtsbaumaktion brachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SDK zusätzlich zu dieser Spende 120 Geschenke für die Patienten des MedMobils in Stuttgart und open.med in München mit. Als Gesundheitsspezialist zählt es zum Grundverständnis der SDK, nicht nur als Versicherer, sondern auch als gesellschaftlicher Akteur Menschen dabei zu helfen, gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden.

Die SDK STIFTUNG unterstützt Ärzte der Welt erneut mit 10.000 Euro. Ein Teil der Spendensumme stammt aus der so genannten 1-Euro-Spende. Auslandsreise-Versicherte der SDK haben dabei unter dem Motto „weltweit reisen, weltweit helfen“ die Möglichkeit, ihren Versicherungsbetrag um 1 Euro zu erhöhen. „Wir danken allen, die sich mit einem Euro oder mehr an unserer Spendenaktion beteiligen. Gemeinsam können wir dadurch Menschen in sozialen Schwierigkeiten eine niedrigschwellige medizinische Grundversorgung bieten“, sagt Benno Schmeing, SDK-Vorstand und Kuratoriumsvorsitzender der SDK STIFTUNG.

Sandra Schönberger von Ärzte der Welt bedankte sich bei der Spendenübergabe für das langjährige Engagement der SDK. „Das hilft uns sehr. Besonders freut uns die Verbundenheit der SDK-Mitarbeiter, die sich in der tollen Weihnachtsbaumaktion zeigt“, sagte Schönberger. Wie bereits im Vorjahr konnten in der Adventszeit Wunschzettel vom Christbaum im Foyer abgehängt werden. 120 Geschenke, von Cremes über Zahnpasta bis hin zu Schals und wärmenden Sohlen, konnten am 18. Dezember an Ärzte der Welt überreicht werden. Sie gingen noch vor Weihnachten an hilfsbedürftige Personen.

Zusätzlich geht ein Betrag in Höhe von 1.300 Euro aus den Rest-Cent-Spenden der Mitarbeiter an Ärzte der Welt. Das Gehalt wird von teilnehmenden Mitarbeitern monatlich um die Nachkommastellen gekürzt und so quasi nebenbei ein weiterer Spendenbetrag gesammelt.

Die SDK hat 2007 die SDK STIFTUNG gegründet. Seitdem setzt sie sich für gesellschaftliche Projekte und soziale Einrichtungen ein und kümmert sich um das, worauf es im Leben am meisten ankommt: Gesundheit. Auch die Tour Ginkgo, 2020 unterwegs im Kreis Ludwigsburg für die Nachsorge schwerkranker Kinder der Region, hat mit der SDK STIFTUNG einen treuen Partner und Paten an ihrer Seite gefunden. Ein Highlight der SDK STIFTUNG ist das jährliche Symposium, bei dem namhafte Experten zu gesundheitsökonomischen Themen vortragen. Das nächste Symposium findet am 14. Mai 2020 im Robert Bosch-Krankenhaus statt.

