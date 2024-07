Zwölf neue Mieter für das Westfield Hamburg-Überseequartier

Unter anderem werden adidas, Läderach, Kapten & Son, LIEBESKIND BERLIN und HARIBO neue Stores im Quartier an der Elbe eröffnen. Zudem legen neue Brands wie Airpaq, The Avocado Show, Brammibal‘s Donuts sowie The Fjord House einen klaren Fokus darauf, den Kunden nachhaltige Konzepte und Produkte anzubieten. Mit diesen neuen Partnerschaften wird das Angebot der Retail- und Lifestyle-Destination weiter differenziert.

„Das große Interesse am Westfield Hamburg-Überseequartier ist ungebrochen. In den letzten Monaten haben wir weitere spannende Marken an Bord geholt und mit der aktuellen Vermietungsquote von 93 Prozent sind jetzt nur noch vereinzelte Flächen verfügbar. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir weiter am Flächenausbau und der Finalisierung der Stores und die Vorfreude der Retailer auf das Grand Opening am 17. Oktober steigt“, sagt Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield.

Weitere Differenzierung im Marken- und Angebotsmix:

Mit adidas eröffnet eine weitere Weltmarke einen Store im Westfield Hamburg-Überseequartier. Der rund 1.200 Quadratmeter umfassende Store an einer der zentralen Achsen im Quartier wird das neueste Store-Konzept „Home of Sports“ zeigen. Der weltweit bekannte Sportartikelhersteller eröffnet die Fläche in Zusammenarbeit mit der PTH Group.

Läderach, ein 1962 in der Schweiz gegründeter Premium-Chocolatier, bietet vor allem die berühmte „FrischSchoggi“ an. Das ist frisch gemachte und in Platten gegossene Schokolade, die ganz nach Wunsch der Kund*innen frisch gebrochen und portioniert wird. Hochwertige Pralinés, Tartuffi, Exquisites, mit Schokolade überzogenes Popcorn und weitere Produkte runden das Angebot ab.

Kapten & Son, eine Lifestylemarke, die vor allem für ihre Rucksäcke bekannt ist, wird neben diesen auch ein breites Produktsortiment von Sonnenbrillen über Koffer bis hin zu Jacken anbieten.

Für eine weitere Differenzierung im Retailangebot sorget zudem LIEBESKIND BERLIN mit imposanter 170 Quadratmeter großer Highlight-Eck-Fassade und dem ersten Store in der Hamburger Innenstadt.

Außerdem an Bord sind Tom Tailor, HARIBO, Hunkemöller und Deichmann.

Neue Brands mit Nachhaltigkeitsfokus

Im Einklang mit URWs Plan, die nachhaltige Entwicklung des Einzelhandels zu fördern, zeichnet sich eine weitere Gruppe an Mietpartnern insbesondere dadurch aus, dass sie speziell in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Vertrieb einen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Airpaq eröffnet seinen bundesweit ersten Stand-alone-Store im Westfield Hamburg-Überseequartier.

Das Kölner Start-up stellt Rucksäcke und Accessoires aus aussortierten Airbags, Sicherheitsgurten und Gurtschlössern der Automobilindustrie her, wobei jedes Stück in der EU handgefertigt wird. Eine besondere Verbindung zu URW besteht, weil Airpaq der Sieger des europäischen Finales des Westfield Grand Prix ist, ein von URW im Sommer/Herbst 2023 ausgerichteter internationaler Wettbewerb, bei dem es darum geht, die nächste Generation nachhaltiger Start-ups und Jungunternehmen zu finden und ihr Wachstum zu fördern.

Weitere Beispiele für besonders nachhaltige, und zum Teil aus Hamburg stammende, Mietpartner sind The Avocado Show, Brammibal‘s Donuts und The Fjord House.

The Avocado Show, ein Gastronomiekonzept, das sich ganz der Avocado verschrieben hat, begeistert unter dem Motto „Pretty Healthy Food“ mit kreativen und abwechslungsreichen Gerichten. Dabei arbeitet das Restaurant mit hochwertigen Lieferanten wie Nature’s Pride zusammen, führend in der nachhaltigen Produktion, um erstklassige Avocados zu beziehen, die sowohl geschmacklich überzeugen als auch aus verantwortungsvollen Quellen stammen.

Brammibal’s Donuts – Europas erste rein vegane Donut-Bäckerei, mit Cafés in Hamburg und Berlin: Brammibal’s setzt auf hochwertige Zutaten, Handarbeit, pflanzenbasierte Ernährung und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Ressourceneinsatz über den Wareneinkauf und bis hin zur Abfallreduzierung.

Bei dem aus Hamburg stammenden Concept-Store The Fjord House wird modernes skandinavisches Wohndesign durch gepflegte Casualwear ergänzt. Es wird nahezu ausschließlich mit Naturmaterialien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten gearbeitet.

Nachhaltigkeit und „Urban Regeneration“

Das Westfield Hamburg-Überseequartier, von zwei Seiten mit Wasser umgeben, wird mit seinem direkten Elbblick und einer einzigartigen Uferpromenade eine neue Form von Leben, Arbeiten und Freizeitgestaltung erzeugen.

Errichtet auf einiger ehemaligen Industriefläche wird das Mixed-use-Projekt mit klarem Nachhaltigkeitsfokus konzipiert und realisiert, sowohl während des Baus als auch im späteren Betrieb. Unter anderem wurden beim Bau fast 1 Million Tonnen verunreinigte Böden ausgehoben, 90 Prozent des verwendeten Zements ist kohlenstoffarm, wodurch 23.800 Tonnen CO2 eingespart wurden, und es wird geschätzt, dass durch das Projekt die Versiegelung von ca. 8.000 Quadratmetern natürlicher und landwirtschaftlicher Flächen vermieden wird.

Alle Gebäude im Westfield Hamburg Überseequartier werden die Zertifikate BREEAM Communities und BREEAM New Construction Excellent erhalten. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat das Projekt bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat für nachhaltige Baustellen ausgezeichnet und einige der Bürogebäude werden das DGNB-Gold-Zertifikat erhalten.

Das Westfield Hamburg Überseequartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden.

