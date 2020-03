Zuverlässige Rendite mit mehrstufiger Sicherheit

Mehr als 400 Millionen Euro wurden dank der ProReal Deutschland Serie bereits in die Schaffung von neuem Wohnraum investiert.

Sicherheit ist höchstes Gebot

Dabei ist Sicherheit das höchste Gebot – neben einer attraktiven Rendite. Wir haben verstanden, dass die Sicherheit der Kapitalanlage und die Verlässlichkeit der Erträge wichtiger sind als Aussichten auf möglichst hohe Erträge bei gleichzeitig höherem Risiko. Dem tragen wir nicht nur mit unserem bewährten, auf vier Merkmalen basierendem Sicherheitskonzept Rechnung. Erstmals übernimmt bei unserem jüngsten Anlageprodukt ProReal Deutschland 8 eine für vollregulierte alternative Investmentfonds (AIF) genehmigte Verwahrstelle die Kontrolle und Überwachung der Vermögensanlage. Somit profitieren die Anleger von einem zusätzlichen Sicherheitsmechanismus sowie höchstmöglicher Transparenz.

Beim ProReal Deutschland 8 handelt es sich um eine Namensschuldverschreibung mit geplanter dreijähriger Laufzeit. Diese bietet den Anlegern geplante Zinszahlungen von sechs Prozent und ein besonderes Sicherheitskonzept. Die Struktur ermöglicht eine Streuung auf unterschiedliche Wohnimmobilienprojekte in deutschen Metropolen. Durch die Konzentration auf Projektentwicklungen sowie die kurze Laufzeit entfallen Verwaltungs- und Vermietungsrisiken. In der Pipeline des Mutterkonzerns ISARIA liegen hohe stille Reserven. Zudem ergänzt die ISARIA das Projektportfolio mit einem signifikanten Eigenengagement, das nachrangig zu den ProReal-Geldern gestellt wird, um ein höchstes Maß an Interessengleichheit zu gewährleisten.

Von doppelter Lücke profitieren

In deutschen Metropolregionen wird neuer Wohnraum dringend benötigt. Allein die Stadt München rechnet bis 2035 mit 300.000 zusätzlichen Einwohnern. Gleichzeitig verhalten sich Banken aus regulatorischen Gründen zurückhaltend bei der Finanzierung von kapitalintensiven Wohnprojektentwicklungen. Mit dem ProReal Deutschland 8 der ONE GROUP können Privatanleger von dieser doppelten Lücke in nachweislich bewährter Manier profitieren.

(One Group)