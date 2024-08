ZAM München: Europas größter Spielwarenhändler eröffnet Superstore

Pünktlich am 09. August fällt der Startschuss für den neuen Smyths Toys Superstore im innovativen Stadtteilzentrum ZAM. Ab diesem Zeitpunkt werden gleichermaßen kleine und große Kinder Aufregung, Freude und Neugier verspüren, wenn sie diese 2.300 qm große, wundersame Welt voller neuer Spielmöglichkeiten und Abenteuer entdecken können.

Im zukunftsweisenden Stadtteilzentrum ZAM in Freiham ist der neue Smyths Toys Superstore einfach zu finden: Zum Mahatma-Ghandi-Platz 2 weisen viele bunte Luftballons den Weg. Und er ist einfach erreichbar: Die S-Bahnstation Freiham befindet sich in nur 150 Metern Entfernung, die MVV-Busse halten „vor der Haustür“ und die neue Tiefgarage mit dem prämierten Mobilitäts-Hub des Stadtteilzentrums wurde bereits in Betrieb genommen.

Zusammen mit seinem hochmotivierten Team sieht auch Christopher Heim, Leiter des neuen Smyths Toys Superstore, diesem Termin erwartungsvoll entgegen: „Wir freuen uns sehr, mit Smyths Toys als erster Einzelhandelsmieter im ZAM in Freiham an den Start zu gehen. In unserem neuen Store kann uns jetzt der gesamte Münchner Westen sehr bequem erreichen und ein tolles Angebot entdecken, das keine Wünsche offenlässt.“

Im stationären und internetbasierten Handel mit Spielwaren und Babyartikeln ist Smyths Toys Marktführer in Europa. Das von 4 Brüdern geleitete Familienunternehmen mit Stammsitz Glasgow/Irland erzielt mit >4.000 Mitarbeitern und >200 Filialen einen Jahresumsatz von > 1 Mrd. EUR. In München ist Smyths Toys bereits mit 2 Superstores erfolgreich vertreten. Die Entscheidung für den neuen Standort in Freiham wurde maßgeblich durch die hochwertige Architektur und Bauausführung sowie die Lage des ZAM im Westen Münchens in einem Einzugsgebiet mit über 600.000 Menschen und einem überdurchschnittlichen Kaufkraftindex geprägt.

Das innovative, multifunktionale Stadtteilzentrum ZAM mit seinem attraktiven, den zentralen Mahatma-Ghandi-Platz umgebenden Gebäudeensemble wurde von der ROSA-ALSCHER Group in enger Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München entwickelt. Nach den bewährten Grundsätzen der Inklusion erfolgte eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Werten gleichermaßen gerecht wird. Insgesamt stehen 27.000 qm Gewerbefläche, 18.500 qm Bürofläche und 470 Mietwohnungen zur Verfügung.

In enger zeitlicher Taktung werden bis Mitte September 2024 weitere Eröffnungen der bereits annähernd vollständig vermarkteten Handels- und Gastronomieflächen im ZAM erfolgen:

WOOLWORTH (führendes, traditionsreiches Non-Food-Handelsunternehmen)

DUNKIN‘ (weltweit präsenter Donut- und Kaffee-Anbieter)

DEICHMANN (Europas größtes Schuh-Handelsunternehmen)

TK Maxx (führender Discounter im Mode-, Haushalts- und Lifestyle-Segment)

PIT’S BURGER (schnell expandierende deutsche Hamburger-Restaurantkette)

Erste Wohnungen vermietet

Parallel zur Eröffnung der Handels- und Gastronomieflächen wurde auch bereits die Vermietung der Wohneinheiten im ZAM gestartet. Die ersten neuen Anwohner haben bereits ihre Mietverträge erhalten. Zur Vermietung steht eine weite Bandbreite vom möblierten 1-Zimmer-Appartment über 2-Zimmer-Wohneinheiten mit Einbauküche bis zu unmöblierten 3-, 4- und 5-Zimmer-Wohnungen. Nähere Informationen erhalten Interessenten über www.zam-wohnen.de sowie den Ansprechpartner der ROSA-ALSCHER Group Herrn Richard van de Beek, Head of Asset Management and Leasing.

Durch die erfolgreiche und termingerechte Einleitung der Eröffnungsphase nimmt das innovative Quartiersentwicklungskonzept ZAM der ROSA-ALSCHER-Group endgültig Gestalt an: Das neue Stadtteilzentrum ZAM wird jetzt mit Leben erfüllt und sich zu einem besonders modernen, lebendigen und nachhaltig schönen Stadtquartier in München entwickeln.

