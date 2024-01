Wohnungsbau: Gutes Signal vom Haushaltsausschuss

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich darauf verständigt, eine weitere Milliarde Euro für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Hierzu khat sich aktuell der Hauptgeschäftsführer im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ,Tim-Oliver Müller, geäußert.

„Gute Signale in Krisenzeiten sind hoffentlich doppelt wirksam: Bundesbauministerin Klara Geywitz hat den Haushaltsausschuss in den letzten Zügen seiner Beratungen von einem Zinsverbilligungsprogramm für den Wohnungsbau überzeugt – das ist angesichts der prekären Haushaltslage und vor dem Hintergrund der Situation auf dem Mietmarkt ein gutes Signal“, sagte der Hauptgeschädtsführer des Arbeitgeberverbands.

Man schaue sich das jetzt genau an, wie das neue Programm ausgestaltet werde, so Müller. „Wichtig ist, dass die Baukosten im Wohnugsbau nicht durch unnötig hohe Anforderungen an das Gebäude in die Höhe getrieben werden. Das gilt gerade für die Energieeffizienz. Hier reicht aus Bausicht EH55 maximal aus, wenn gleichzeitig klimafreundlich Energie und Wärme genutzt werden kann“, betonte der Vetreter der Bauindustrie