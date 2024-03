WÖHR + BAUER: Milbank mietet im Falckenberg Ensemble

Milbank ist damit der erste Mieter der vom familiengeführten Immobilienunternehmen WÖHR + BAUER errichteten beiden Stadthäuser im Herzen der Münchner Altstadt. Auf rund 14.200 Quadratmetern entsteht mit dem Falckenberg Ensemble ein hochwertiger und moderner Mix – umgeben von den wichtigsten Kulturstätten und Museen. Der Rohbau des komplexen Bauvorhabens soll noch im Sommer 2024 beginnen, derzeit wird die Baugrube für drei Untergeschosse ausgehoben. Die Übergabe der Mietflächen ist für 2027 geplant. Ein Ort wie geschaffen für ein anspruchsvolles BeratungsunternehmenDie Büro- und Mandantenbereiche mit eigener Lobby im Erdgeschoss des Falckenberg Ensembles erfüllen höchste Ansprüche an moderne Arbeitswelten. „Das Falckenberg Ensemble ist für uns wie geschaffen. Es bietet ein hochwertiges und zugleich diskretes Ambiente in optimaler Lage und erfüllt damit die Erwartungen unserer Mandanten und bietet zugleich ein attraktives Arbeitsumfeld für unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Dr. Steffen Oppenländer, Managing Partner des Münchner Büros von Milbank. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein absolut verlässlicher Partner in qualitativer, wirtschaftlicher und terminlicher Hinsicht zu sein, was uns in der Vergangenheit außerordentlich gut gelungen ist“, sagt Oliver Vogt, Geschäftsführer von WÖHR + BAUER. „Wir freuen uns, mit Milbank einen anspruchsvollen Mieter gewonnen zu haben, der von unserer Qualität und Leistungsfähigkeit überzeugt ist und das Falckenberg Ensemble mit Leben füllen wird.“

Das Falckenberg Ensemble reiht sich in die lange Historie hochwertiger und erfolgreicher Projekte von WÖHR + BAUER ein. Das Immobilienunternehmen verfügt durch seine über 30-jährige Unternehmensgeschichte über eine tiefe Expertise in der Entwicklung innovativer Büroimmobilien und gemischt genutzter Stadtquartiere. Mit den Headquarters für die Linde Group und die Brainlab AG sowie dem Münchner Büro der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG hat sich das Unternehmen als Büroexperte einen Namen geschaffen.

Hochwertige Architektur im historischen Herzen Münchens

Bei der Neuentwicklung des Areals zwischen Maximilianstraße und Tal hat WÖHR + BAUER die Gestaltung der benachbarten Straßen und Plätze von Anfang an mitgedacht. So fügt sich die Architektur der beiden Neubauten nach den Entwürfen des Münchner Büros Hild und K mit einer für München typischen Fassade zurückhaltend in das historische Stadtbild ein. Mit der modernen Interpretation einer zeitlos-klassischen Formensprache, mit großzügigen Grundrissen und wertvollen Fassadendetails gilt das Falckenberg Ensemble als ein wichtiger Baustein für die qualitätsvolle Entwicklung der Münchner Altstadt.

Nicht nur das: Die Entwicklung des Quartiers trägt maßgeblich zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt bei. Zwischen den beiden von dem Architekturbüro Hild und K entworfenen Stadthäusern entsteht eine neue Passage, an deren südlichem Ende ein verkehrsberuhigter Platz mit Grünflächen liegen wird. Die durch die Verlängerung der Falckenbergstraße wiederhergestellte historische Wegebeziehung zwischen Maximilianstraße und Tal wird von der preisgekrönten Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Prof. Regine Keller (TU München, Uniola GmbH) als Stadtreparatur umgesetzt.