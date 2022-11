Wir leben Immobilien

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Wir verbinden zwei Welten: die Immobilien- und die Sachwertanlagewelt.

Als Asset Manager sind wir auf die Bewirtschaftung und den Handel von Healthcare und Gewerbeimmobilien spezialisiert – als aktiver Fondsmanager emittieren wir regulierte Produkte mit einer gezielten Risiko-Rendite Strategie. Mit rund 15.000 privaten Kapitalanleger:innen gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Aktuell verwaltet Verifort Capital rund 680 Millionen Euro Assets under Management. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Einzelhandels-, Büro- und Pflegeimmobilien in wirtschaftlich starken Regionen in Deutschland. Verifort Capital optimiert diese Immobilien entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der punktgenauen Analyse beim Ankauf über die Ertrags- und Wertoptimierung des Portfolios bis hin zum richtigen Zeitpunkt des Verkaufs.

Verifort Capital investiert über seine Fonds in Immobilien, die über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Nach sorgfältiger Prüfung erwirbt Verifort Capital diese, strukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt.

Als einer der ersten Asset- und Property- Manager in Deutschland ist die Verifort Capital nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert und hat eine umfassende ESG-Strategie eingeführt.

VERIFORT CAPITAL