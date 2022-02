Wie wir investieren, bestimmt über die Zukunft – gesellschaftlich Verantwortung übernehmen

WOHNEN IM ALTER

Unter „Wohnen im Alter“ versteht man Betreutes Wohnen, Seniorenheime oder Altenpflegeeinrichtungen. Der Unterschied liegt in den Serviceleistungen, die angeboten werden. Was für alle Arten von „Wohnen im Alter“ gleichermaßen gilt, ist:

Der Bedarf ist hoch und wird sich perspektivisch noch erhöhen. Der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen wächst in Deutschland kontinuierlich und Prognosen gehen davon aus, dass bis 2060 jeder Dritte mindestens dieses Alter haben wird.

Der Versorgungsgrad laut dem Pflegeheim- Rating-Report 2020 ist, bis 2030 mit 4,4 Millionen Pflegebedürftigen zu rechnen, bis 2040 mit fünf Millionen. Gegenüber 2017 ist das eine Steigerung von 26 Prozent. Bereits heute fehlen altersgerechte Wohnungen. Derzeit liegt der Bedarf weit unter dem Bestand. Damit verbunden ist ein steigender Bedarf an Kapital, um die Lücke zumindest teilweise zu füllen. Investments in „Wohnen im Alter“ sind somit wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen, die gleichzeitig nachhaltig und gesellschaftlich notwendig sind.

Natürlich ist auch bei dieser Assetklasse wichtig, in welche Objekte man investiert. Die Objekte des Investments sollten in der Nähe zu Ärzten, Kliniken, Apotheken liegen. Die Anbindung an den ÖPNV und die Stadtteillage, sprich das Planungs-/Baurecht, spielen ebenfalls eine Rolle.

Die optimale Betriebsgröße liegt bei 50 bis 150 Einheiten. Bei den Ausstattungsmerkmalen ist es wichtig, dass diese funktional, nach DIN 77800 bzw. 18040-2 barrierefrei und teilmöbliert (EBK) sind.

Ein Betreuungsdienstleister, Gemeinschaftsflächen und ein 24-h-Notruf sind ebenso ausschlaggebend.

DAS INVESTMENT

In Kooperation mit der NIXDORF KAPITAL AG hat die LHI Gruppe den Spezialfonds NIXDORF LHI Wohnen im Alter aufgelegt. Das Startportfolio besteht aus vier Objekten. Das Objekt „The Care“ in Leipzig besteht aus einer Kita, einem Seniorenheim und einem Hospiz. Bei den weiteren drei Immobilien handelt es sich um „Betreutes Wohnen“ in Bayern mit modernen und innovativen Raumkonzepten. Das Portfolio wird unter strengen Nachhaltigkeitskriterien weiter ausgebaut und wurde von der BaFin als Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Investiert wird in Betreutes Wohnen und Pflegeimmobilien, die noch in der Erstellung sein können, jedoch bereits fertig projektiert sind. Als Mieter sind die öffentliche Hand, Betreiber mit hoher Expertise sowie Sozialeinrichtungen und kirchliche Einrichtungen vorgesehen. Die Standorte der Objekte liegen überwiegend in Deutschland, wobei Österreich und die Schweiz als Beimischung möglich sind. Das Investitionsvolumen für das Portfolio liegt bei bis zu 200 Millionen Euro.

WAS UNS AUSMACHT UND FÜR WEN DAS INVESTMENT GEEIGNET IST

Die LHI Gruppe hat über 45 Jahre Erfahrung bei der Strukturierung von Investments, insbesondere in der Assetklasse Immobilien.

Mit einer langfristigen Strategie und Geschäftspolitik ist die LHI ein verlässlicher Partner für Investoren. Sie verwaltet einen Bestand von rund 15 Milliarden Euro und hat bisher mehr als 160 Kapitalanlagen für private und semi-/professionelle Investoren mit einem Gesamtvolumen von elf Milliarden Euro aufgelegt.

Nachhaltigkeit ist bei der LHI Guppe ein unternehmenstragendes Konzept. Wir berücksichtigen bei allen unseren Entscheidungen die langfristigen Folgen – in allen Geschäftsbereichen.

Die Investments der LHI richten sich an semi-professionelle und professionelle Investoren.

Maßgeschneiderte LHI-Investments für homogene Investorengruppen in den Anlageklassen Real Estate, Renewables und Aviation bieten professionellen und semi-professionellen Investoren stabile Zahlungsströme und ein konservatives Rendite-Risiko-Profil. Investoren können sich über geschlossene AIFs oder Wertpapierstrukturen an den Anlageobjekten beteiligen. Sie profitieren über die komplette Laufzeit der Investments vom Knowhow und Service der LHI. Mit regelmäßigen Reportings informiert die LHI ihre Investoren umfassend und entsprechend den aufsichtsrechtlichen Regelungen. Das professionelle Risikomanagementsystem der LHI berücksichtigt zudem alle Anforderungen der verschiedenen Investorengruppen.

