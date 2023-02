Weiterhin interessante Investitionschancen

Herr Freudenberg, aktuell ist keine gute Zeit für Immobilieninvestments, oder?

JENS FREUDENBERG: Das kommt darauf an! Immobilien als Klassiker der Sachwertanlage bieten auch in Zeiten steigender Zinsen und Kaufpreise noch interessante Investitionschancen. BVT hat gleich zwei Anlagealternativen im Köcher: Ob mit Fokus auf deutsche Immobilien über den weiterhin attraktiven Zweitmarkterwerb oder mit Fokus auf die Entwicklung hochwertiger Apartments an aussichtsreichen Standorten in den USA – beide Konzepte profitieren von 45 Jahren Expertise der BVT als einem der ältesten inhabergeführten Häuser der Sachwertbranche.

Was spricht für US-Wohnimmobilien?

JENS FREUDENBERG: Für europäische Investoren sind die USA schon seit Jahrzehnten eine renommierte Adresse für Immobilieninvestitionen. Insbesondere der Mietwohnungsmarkt hat sich als aussichtsreiches und krisenresistentes US-Segment etabliert. Aufgrund der Wohnungsknappheit ist der Bau neuer Wohnungen von hoher Bedeutung für die Politik, die Wirtschaft und die Bevölkerung. Das Wohnen zur Miete, in den USA lange Zeit als B-Lösung angesehen, entwickelt sich auch unter Gutverdienern weiter zum favorisierten Wohnmodell. Ein Trend, der bereits seit Jahren zu beobachten ist und für Investitionen in US-Mietwohnimmobilien, wie wir sie mit unserer Residential-USA-Serie fokussieren, sehr gute Voraussetzungen bietet.

Wie sieht demgegenüber Ihre Anlagestrategie bei Zweitmarkt- Immobilieninvestments aus?

JENS FREUDENBERG: Vor dem Hintergrund hoher Immobilienpreise am Erstmarkt sind Fonds mit Zweitmarktanteilen eine interessante Alternative. Die Grundlage eines erfolgreichen Investments muss jedoch, gerade in Zeiten wie diesen, eine detaillierte Analyse der angebotenen Beteiligungen über einen längeren Zeitraum hinweg sein. Ein auf diese Weise kompetent aufgebautes Immobilien- Zweitmarktportfolio aus Beteiligungen mit nachvollziehbarer Performance bietet durch die breite Streuung über verschiedene Asset Manager, Standorte, Nutzungsarten, Mieter und Auflegungsjahre der Zielfonds einen Diversifizierungsgrad, der das Risiko eines signifikanten Kapitalverlustes reduziert, und die Basis einer überdurchschnittlichen Wirtschaftlichkeitsperspektive.

Vielen Dank für das Gespräch.