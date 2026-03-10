Weiterer Anstieg beim Ölpreis kurzfristig wahrscheinlich

Diese Marktbewegung ist gerechtfertigt. Die Straße von Hormus ist seit fast einer Woche gesperrt, was das Angebot an Öl auf dem Weltmarkt massiv verknappt. Rund zwanzig Prozent der weltweiten Vorräte werden durch die Straße von Hormus transportiert. Außerdem haben große Förderländer wie Saudi-Arabien ihre Produktion gedrosselt, da diese bei den Lagerkapazitäten mittlerweile an Grenzen stoßen. Solange die Straße von Hormus blockiert bleibt, dürfte sich die Lage am Ölmarkt kaum entspannen. Im Gegenteil, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Preis zunächst weiter steigt. Anfang 2022 kletterte der Ölpreis zwischenzeitlich auf bis zu 140 Dollar. Dieses Niveau könnte kurzfristig wieder erreicht oder sogar überschritten werden.