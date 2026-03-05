Die Oreda GmbH (Oreda), eine auf immobilienwirtschaftliche Sondersituationen spezialisierte Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main, baut ihr Geschäft als integrierter Partner für institutionelle Investoren, Kapitalgeber und Immobilienunternehmer aus. Das 2024 gegründete Unternehmen hat seither Mandate mit einem Volumen von rund 200 Mio. Euro begleitet.

„Warten ist keine Option mehr – Warten vernichtet Werte. Viele Engagements werden mit der Hoffnung in die Zukunft getragen, dass morgen alles besser ist als heute. Nicht aktiv zu handeln, birgt dabei das Risiko, dass sich bestehende Probleme verschärfen und Wertverluste irreversibel werden“, sagt Dr. Christopher Yvo Oertel, Geschäftsführer der Oreda GmbH.

Nach Einschätzung des Unternehmens handelt es sich bei der gegenwärtigen Marktphase um einen mindestens mittelfristig andauernden Zustand, in welchem sich die Rahmenbedingungen für Finanzierung, Risikoallokation und Wertentwicklung gegenüber den 2010er Jahren nachhaltig verändert haben. Einige dieser Treiber sind historischer Natur oder stellen eine Rückkehr zu ursprünglichen Rahmenbedingungen dar. Hinzu kommen jedoch neue Ursachen beziehungsweise eine Kombination aus diesen, die jetzt ihre Wirkung entfalten. Aktuell zeigt sich dies insbesondere in der rapiden Entwicklung der Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz und ihrer teils disruptiven Auswirkungen auf Geschäftsmodelle sowie in mannigfaltigen geopolitischen Herausforderungen.

Institutionelle Handlungsfähigkeit herstellen

„Statt die Probleme zu vertagen, ist es entscheidend, institutionelle Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Hierfür bedarf es in der Regel der Entwicklung individueller Lösungen, die Kapitalstruktur, regulatorische Anforderungen und die strategische Immobilienperspektive zusammenführen, um so die Basis für ein aktives Handeln zu legen“, ergänzt Dr. Daniel Landgraf, Geschäftsführer der Oreda GmbH.

Hier setzt das Geschäftsmodell von Oreda an. Das Unternehmen verbindet ein tiefgehendes Verständnis institutioneller Kapitalstrukturen mit strategischer Immobilienkompetenz. Oreda hat bislang sowohl Mandate im Debt Asset Management als auch komplexe Restrukturierungs- und Transaktionsmandate begleitet.

„Restrukturierung ist keine primär juristische oder administrative Disziplin, sondern erfordert einen ganzheitlichen und integrierten Ansatz bis hin zur operativen Umsetzung“, so Oertel. „Werterhaltende Lösungen entstehen regelmäßig nur dann, wenn es gelingt, eine Brücke zwischen Kapital und Immobilie bzw. zwischen Kapitalgebern und Immobilienunternehmern zu bauen.“

Oreda bietet daher vom aktiven Management von Finanzierungsengagements über die Stabilisierung komplexer Projekt- und Beteiligungssituationen sowie die Strukturierung tragfähiger Refinanzierungslösungen bis hin zum Rettungserwerb ein entsprechendes Leistungsspektrum an.

Wachsende Anzahl an Restrukturierungsmandaten

Neben laufenden Mandaten im Debt Asset Management sowie der strategischen Finanzierungsberatung arbeitet Oreda aktuell an verschiedenen Sondersituationen. Dazu zählt unter anderem ein prominentes Hotelprojekt, das in den vergangenen Monaten restrukturiert wurde und nun vor der Vermarktung steht. Weitere Engagements befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung.

„Der nächste Immobilienzyklus kann nicht auf Hoffnungswerten fußen – die Phase, in der Zeit den Wert schafft, ist vorüber. Unternehmerischer Erfolg bedarf einer klaren strategischen Ausrichtung, gepaart mit spezialisiertem Immobilien-Know-how, einem tiefgründigen Verständnis von Kapitalmärkten und einem belastbaren Stakeholder Management“, so Landgraf. „Unser Anspruch ist es, Lösungen analytisch fundiert, operativ umsetzbar und mit klarer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten zu entwickeln.“

Oreda versteht sich bewusst als Boutique mit hoher inhaltlicher Tiefe und enger Mandatsbegleitung auf Geschäftsführungsebene. Wachstum erfolgt gezielt und qualitätsorientiert – durch den Ausbau komplementärer Kompetenzen sowie durch skalierbare Prozesse und technologische Unterstützung.