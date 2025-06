Versicherung, Finanzen und Immobilien – ganzheitliche Beratung für individuelle Ziele

Welche Bedeutung hat für Sie die persönliche Betreuung Ihrer Kunden – und wie setzen Sie das konkret um?

SANDRA ARDONE: Für uns ist persönliche Betreuung mehr als ein Schlagwort – sie ist Teil unserer Philosophie. Wir nehmen uns Zeit, um jeden Kunden individuell kennenzulernen und seine Wünsche sowie Ziele genau zu verstehen. Auf dieser Basis entwickeln wir passgenaue Konzepte und stehen unseren Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Die anschließende, langfristige und kontinuierliche Begleitung ist der Schlüssel für nachhaltige Zufriedenheit und Erfolg unserer Kunden.

Sie bieten Leistungen in den Bereichen Versicherung, Finanzen und Immobilien an. Wie gelingt es Ihnen, diese Bereiche so vielseitig und zugleich individuell zu bedienen?

MARKUS BEVERUNGEN: Unsere Vielseitigkeit basiert auf langjährigem Fach-Knowhow und einem tiefen Verständnis der einzelnen Bereiche sowie deren Wechselwirkungen. Wir betrachten die Lebens- und Unternehmenssituation unserer Kunden ganzheitlich und verbinden Versicherung, Finanzen und Immobilien zu einem stimmigen Gesamtpaket. Dabei setzen wir auf individuelle Beratung, die genau auf die Bedürfnisse und Ziele jedes Einzelnen zugeschnitten ist – und das nicht nur im Privatbereich, sondern auch im Unternehmensumfeld. So schaffen wir Lösungen, die nicht nur heute, sondern auch langfristig passen.

Sie sind spezialisiert auf Ferienimmobilien und Immobilienentwicklung in touristischen Regionen. Was macht diesen Markt besonders attraktiv für Ihre Kunden?

SANDRA ARDONE: Was diesen Markt besonders attraktiv macht, ist die Verbindung von finanziellen und emotionalen Aspekten. Ferienimmobilien bieten als Investment eine gewisse Greifbarkeit und Haptik – sie sind ein konkretes, nachvollziehbares Vermögensgut, das man anfassen und nutzen kann. Einerseits sind sie rentabel durch die laufenden Mieteinnahmen und besonders durch die Möglichkeit einer beträchtlichen Wertsteigerung von bis zu 100 %, die nach einer Haltedauer von zehn Jahren sogar steuerfrei ist. Solche Bedingungen sind auf den lokalen Immobilienmärkten selten zu finden. Andererseits sind Ferienimmobilien für manche Kunden zudem ein besonderer Rückzugsort für die persönliche Erholung. Gerade in Zeiten unsicherer Finanzmärkte suchen viele Anleger nach Anlageformen, die nicht mit klassischen Aktien oder Anleihen korrelieren. Unsere Spezialisierung ermöglicht es uns, genau diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie auch zukünftig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen und weiterhin ein verlässlicher Partner bleiben?

MARKUS BEVERUNGEN: Wir sichern unsere Zukunftsfähigkeit durch eine Kombination aus Erfahrung, Flexibilität und Kundennähe. Unsere langjährige Expertise ermöglicht es uns, komplexe Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Wir pflegen den kontinuierlichen Dialog und einen engen Austausch mit unseren Kunden, um die Erwartungen und Ziele unserer Kunden regelmäßig zu überprüfen und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Welche Empfehlungen geben Sie unseren Lesern bei der Auswahl von Finanz- und Versicherungsexperten?

SANDRA ARDONE: Wählen Sie Experten mit umfassendem Wissen in Finanzen, Versicherungen und Immobilien – und lassen Sie sich dieses Wissen zeigen. Fragen Sie gezielt nach Erfahrungen und Know-how in den jeweiligen Fachbereichen. Erkundigen Sie sich, wie die persönliche Betreuung aussieht und auf welche Produkte sich der Berater spezialisiert hat. Scheuen Sie sich nicht, auch nach Erfolgen und Herausforderungen zu fragen. Wichtig ist außerdem, wie der Experte eine langfristige Zusammenarbeit lebt.

MARKUS BEVERUNGEN: Oder Sie sprechen gleich mit uns beim Maklerkontor Beverungen.

Vielen Dank für das Gespräch.