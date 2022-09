Union Investment vermietet sieben Etagen im Landmark-Büroensemble TRIIIO Hamburg

Union Investment hat auf einen Schlag sieben Etagen im TOWER des TRIIIO Hamburg vermietet. Die Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei YPOG hat einen Mietvertrag über 15 Jahre für rund 4.150 m² auf den Etagen 10 bis 15 unterzeichnet. Der Immobilien-Dienstleister Cushman & Wakefield mietet die 685 m² der neunten Etage. Union Investment hat den ehemaligen Hauptsitz der Reederei Hamburg Süd im vergangenen Jahr von der Oetker-Gruppe für den Bestand des Immobilien-Spezialfonds UII German Prime Select erworben und repositioniert das Büroensemble mit Landmark-Charakter derzeit neu am Markt.

„Wir bauen das von der Reederei leergezogene TRIIIO Hamburg derzeit zu einem urbanen Quartier um, mit Büros, einem betrieblichen Restaurant, Konferenz- und Kollaborationsflächen. Die Fertigstellung ist bis zum ersten Quartal 2023 geplant, dann können die neuen Mieter einziehen. Dass wir jetzt schon sieben Etagen auf einen Streich vermieten konnten, ist nicht nur ein wichtiger erster Meilenstein in der Repositionierung des Ensembles, sondern belegt erneut, dass moderne Flächen, die nachhaltig und flexibel gestaltbar sind, auch in einem herausfordernden Umfeld wie diesem gefragt bleiben“, so Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei Union Investment.

„Unser neues Hamburger Büro ermöglicht uns weiter sehr dynamisches Wachstum“, sagt YPOG-Partner Malte Bergmann. Er fügt hinzu: „Erstklassig ausgestattete Büros sind für uns ein echter Wettbewerbsvorteil. Das TRIIIO als echtes Hamburger Landmark passt dabei ganz besonders zu unserer Unternehmenskultur“.

Das TRIIIO Hamburg liegt zwischen dem südlichen Rand der Innenstadt und dem nördlichen Hafenrand (Speicherstadt), im Teilmarkt Hamburg-City. Der Stadtteil gehört seit Jahren zu Hamburgs gefragtesten Teilmärkten und erzielt die höchsten Spitzen- und Durchschnittsmieten.

Das freistehende, von weitem sichtbare Ensemble in der Willy-Brandt-Straße wurde im Jahr 1964 fertiggestellt und verfügt nach dem Umbau über eine Mietfläche von rund 19.500 m². Es bestand ursprünglich aus drei Bauteilen: Einem 15-geschossigen Hochhaus, einem zweigeschossigen Verbindungsbau sowie einem sechsgeschossigen Gebäude. Der sogenannte TOWER ist eines der ersten Hochhäuser Hamburgs, das vom Hamburger Architekten Cäsar Pinnau errichtet wurde. Im Jahr 2016 wurde der bis dato dreiteilige Komplex technisch und energetisch kernsaniert und um ein siebengeschossiges Bürogebäude erweitert. Die ersten drei Gebäude stehen seit 2011 unter Denkmalschutz.

Union Investment wurden planerisch von Lüthje Soetbeer Architektur beraten, YPOG von NAI Apollo (Makler/Berater), der Capstone Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Legal) und der W+P workspace consulting GmbH (Architekt).

Union Investment verwaltet mit über 200.000 m² eines der größten Hamburger Büroimmobilien-Portfolios. Dazu zählen neben dem EMPORIO-TOWER im Valentinskamp 70, das mit einer Mietfläche von rund 56.000 m² das größte Objekt im Hamburger Bestand ist, unter anderem auch das Chilehaus, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, das Centurion Commercial Center sowie das Ericus-Contor und Falkenried-Areal.

(Union Investment)