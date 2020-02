Union Investment vermietet 12.000 m² Bürofläche in Hamburg

Die nach Flächenumfang größte Vermietungsleistung mit rund 7.000 m2 entfällt auf das Centurion Commercial Center in der HafenCity. Dort hat der Hauptmieter Carnival Maritime seinen bestehenden Mietvertrag vorzeitig langfristig verlängert und zusätzlich rund 2.200 m2 neu angemietet. Die Qualität des Gebäudes, die Lage mitten in der Hafencity und nicht zuletzt die Nähe zu den drei Cruise Terminals in Hamburg gaben den Ausschlag für diese Entscheidung.

Im EMPORIO-TOWER, dem größten Objekt, das Union Investment am Standort Hamburg im Bestand hält, hat der Hamburger Immobilien-Investment Manager rund 3.200 m2 vermietet. Hier wurde ein bestehender Mietvertrag verlängert und zusätzliche 1.200 m2 langfristig neu vermietet. Eine weitere 10-Jahres-Neuvermietung über 1.600 m² konnte Union Investment im „Haus am Mittelkanal“ in der City-Süd tätigen. Mit der CBW College Berufliche Weiterbildung GmbH wurde ein bundesweit aktives und führendes Weiterbildungsinstitut gewonnen. Das Objekt zählt seit dem Jahr 2005 zum Bestand des UniInstitutional European Real Estate und umfasst rund 16.000 m2 Bürofläche.

Das Centurion Commercial Center und der EMPORIO-TOWER gehören beide zum Portfolio des UniImmo: Deutschland. Im selben Fonds verwaltet Union Investment auch das Chilehaus, eine der bekanntesten Hamburger Immobilien überhaupt. Das Chilehaus gehört zum UNESCO Welterbe und steht 2020 besonders im Fokus, weil derzeit die Anschlussvermietung von rund 3.000 m2 Bürofläche im Objekt vorbereitet wird. Unternehmen bietet sich damit die seltene Möglichkeit, eine Fläche in einem ikonischen Gebäude des Hamburger Kontorhausviertels anzumieten.

(Union Investment)