Union Investment verkauft Büroensemble in Wien

Die ÖGNI Gold zertifizierte Immobilie wurde im Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment gehalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Nach einer Haltedauer von rund 15 Jahren, in denen das Büroensemble stabile Erträge für unseren Fonds erwirtschaftete, haben wir die Chance zur Portfoliooptimierung genutzt, um die Büroquote im UniImmo: Deutschland strategisch zu reduzieren“, so Alejandro Obermeyer, Head of Investment Management DACH bei Union Investment.

Das von Henke Schreieck entworfene Ensemble „Rund Vier“ besteht aus vier konkav konvexen, in der Höhe gestaffelten Solitär-Bürogebäuden mit einer Mietfläche von insgesamt rund 25.000 m². Es befindet sich im renommierten Viertel Zwei, einem der bedeutendsten Bürocluster Wiens. Das Viertel Zwei ist nicht nur für seine strategische Lage sowie eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (direkt an der U2 gelegen) in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wirtschaftsuniversität Wien bekannt, sondern bietet durch die Nähe zum Prater auch eine ideale Balance aus urbaner Infrastruktur und Erholungsraum.

Die Transaktion wurde von ZOECHLING RE vermittelt. Union Investment wurde rechtlich von Schönherr Rechtsanwälte und steuerlich von TPA beraten. Thalhof wurde rechtlich von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte und steuerlich von BDO Austria beraten.

