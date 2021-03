Union Investment steigt in den finnischen Wohnimmobilienmarkt ein

Mit der Projektentwicklung Hyperion in Helsinki realisiert Union Investment ihr zweites großes Wohnimmobilieninvestment. Nach dem UniImmo: Europa, der sich bereits mit dem Projekt Y-Towers in Amsterdam im Wohnsegment engagiert, baut nun auch der UniImmo: Deutschland schrittweise eine strategische Position in den europäischen Wohnimmobilienmärkten auf. Union Investment hat das Projekt Hyperion im Wege eines Forward Fundings für rund 74 Millionen Euro vom skandinavischen Entwickler Skanska erworben. Der zukünftige Wohnturm wird mit 216 Wohneinheiten auf 24 Obergeschossen und einer Gesamtmietfläche von 10.537 Quadratmetern voraussichtlich im 2. Quartal 2023 fertig gestellt. Der Baustart ist Anfang März erfolgt. Projektstandort von Hyperion ist Vuosaari, ein etablierter und verkehrlich sehr gut angebundener Wohnungsteilmarkt der finnischen Hauptstadt. Durch die Metrostation vor der Haustür ist das Geschäftszentrum von Helsinki mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 20 Minuten, mit dem PKW innerhalb von 25 Minuten erreichbar. Vuosaari profitiert als Wohnstandort von seiner Nähe zum Meer sowie zu Natur- und Erholungsgebieten. Ein Großteil der Wohneinheiten werden einen Ausblick auf die Ostsee und auf den Hafen von Vuosaari bieten.

„Neben Büros, Logistik, Hotels und Einzelhandel wollen wir Wohninvestitionen zu einer starken Säule in den Portfolios unserer Publikumsfonds entwickeln. Die wirtschaftlich stabilen nordischen Länder, in denen wir seit vielen Jahren gewerbliche Immobilieninvestitionen tätigen, bieten attraktive Rahmenbedingungen für Wohninvestments, insbesondere für Projektentwicklungen“, sagt Martin Schellein, Leiter Investment Management Europa bei der Union Investment Real Estate GmbH. „Das Projekt Hyperion mit seinem hohen Nachhaltigkeitsstandard und seiner zentralen Lage in einem etablierten Teilmarkt von Helsinki kann als Vorbild für unsere weiteren Wohninvestitionen dienen. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses erste große Wohninvestment in den nordischen Ländern für den UniImmo: Deutschland sichern konnten.“

„Für uns ist es eine schöne Bestätigung, dass unsere langjährige Entwicklungsarbeit an dem Standort nun mit diesem hochwertigen Wohnbauprojekt gekrönt wird, welches jetzt in die Bauphase übergeht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Union Investment bei diesem Projekt. Hyperion wird ein neues Landmark in Helsinki sein“, sagt Tuomas Vaarasalo, Direktor Projektentwicklung bei Skanska.

Für das Hyperion-Gebäude wird ein finnisches Nachhaltigkeitszertifikat mit der Energieeffizienzklasse „A“ angestrebt. Zur Energieversorgung werden Solar-Panele auf dem Gebäudedach sowie in der Fassade beitragen. Zudem ist vorgesehen, ein System zur Abwasserwärmerückgewinnung zu installieren, an das die Wohneinheiten angebunden werden.

(Union Investment Real Estate GmbH)