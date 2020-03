Union Investment steigert ihren Anteil an der Büroimmobilie Watermark Place in London auf 100 Prozent

Union Investment hat eine Immobilientransaktion in London erfolgreich abgeschlossen und rund fünf Jahren nach dem Ankauf des ersten 50-Prozent-Anteils auch den weiteren 50-Prozent-Anteil am Büroobjekt Watermark Place in der City of London erworben. Verkäufer ist der bisherige Joint Venture Partner, die Oxford Properties Group. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Büroimmobilie mit der Adresse „One Angel Lane“ verfügt über rund 50.400 m2 Mietfläche und bietet einen direkten Blick auf die Themse. Das Objekt wurde im Jahr 2009 errichtet und ist vollständig an die japanische Investmentbank Nomura vermietet. Zum Ausweis der außergewöhnlich hohen Nachhaltigkeitsstandards verfügt die Immobilie über eine BREEAM Excellent-Zertifizierung. Der Ankauf des weiteren 50-Prozent-Anteils erfolgt erneut für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa, der damit nun das gesamte Objekt Watermark Place in seinem Bestand führt.

„Das Joint Venture hatte uns 2015 die Möglichkeit geboten, zum Miteigentümer dieser hervorragenden Grade A-Immobilie zu werden und wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Kooperationen mit Oxford Properties in Zukunft. Gleichzeitig nutzen wir für unsere Anleger gerne die Chance die gesamte Immobilie an diesem Topstandort in unseren Bestand aufzunehmen. Nach einer Phase größerer Brexit-Unsicherheiten ist die Transaktion für uns auch der Auftakt für den weiteren Ausbau unseres Portfolios in London“, sagt Martin J. Brühl, Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH.

Aktuell verwaltet Union Investment in Großbritannien zwölf Gewerbeimmobilien im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro. Die letzten Ankäufe in London waren die beiden Büroobjekte The Copyright Building mit der Adresse 30 Berners Street und rund 10.000 m2 Mietfläche sowie 160 Aldersgate Street mit rund 18.700 m2 Mietfläche. Beide Transaktionen wurden im Jahr 2017 abgeschlossen. Im Anschluss hat Union Investment in Großbritannien darüber hinaus noch zwei Hotelimmobilien in Schottland erworben.

(Union Investment)