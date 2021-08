Union Investment erwirbt Bürogebäude der Bank of Scotland in Edinburgh

Union Investment hat rund 14.700 m² Bürofläche im Zentrum von Schottlands Hauptstadt Edinburgh erworben. Der Gebäudekomplex New Uberior House/ Princes Exchange befindet sich im Exchange District, einem etablierten und durch internationale Unternehmen geprägten Bürostandort. Die Flächen sind komplett an die Bank of Scotland vermietet. Der Ankauf erfolgt für den Immobilien-Spezialfonds UII EuropeanM. Verkäufer ist MAS Real Estate Inc. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Der Exchange District ist Edinburghs wichtigstes Geschäftszentrum und ein Schlüsselstandort innerhalb des Büromarkts der schottischen Hauptstadt. Trotz Corona-Pandemie entwickelt sich der Büro-Vermietungs- und Investmentmarkt in Edinburgh vergleichsweise robust. Attraktive Flächen sind nach wie vor knapp und die Nachfrage ist hoch, sowohl auf dem Vermietungsmarkt als auch auf dem Investmentmarkt“, so Wolfgang Kessler, Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH.

Das Büroensemble besteht aus zwei miteinander verbundenen Bauteilen, dem New Uberior House mit einer Mietfläche von rund 6.070 m² und Princes Exchange mit einer vermietbaren Fläche von rund 8.680 m². Die vermietbare Fläche verteilt sich über das Erdgeschoss und fünf Obergeschosse, im Untergeschoss befinden sich 175 Pkw-Stellplätze. Die oberen Etagen verfügen über großzügige Terrassen, teilweise mit Blick auf das Edinburgh Castle.

Union Investment wurde kommerziell von Lismore Real Estate, rechtlich von Brodies und steuerlich von CMS Tax beraten. MAS Real Estate wurde steuerlich und rechtlich von DLA Piper (Schottland) beraten und bei der Vermarktung der Immobilie von Knight Frank unterstützt.

(Union Investment Real Estate GmbH)