Union Investment: Erfolgreicher Verkauf eines Einzelhandelsobjekts in New York

Der Käufer beabsichtigt, die gesamte Immobilie einschließlich der darüberliegenden Büroflächen umzugestalten und neuen Nutzungen zuzuführen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurden Stillschweigen vereinbart. Das Einzelhandelsobjekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.700 m2 hatte Union Investment 2016 im Rahmen eines mit Nuveen Real Estate (damals TH Real Estate) geschlossenen Joint Venture-Deals für den Offenen Immobilienfonds UniImmo: Global erworben.

Die damalige Transaktion in der Kategorie Prime Urban Retail hatte insgesamt vier Einzelhandelsobjekte in den USA umfasst und den Eintritt des Hamburger Immobilieninvestmentmanagers in den US-amerikanischen Einzelhandelsmarkt markiert. Seitdem hat Union Investment ihr Einzelhandelsportfolio durch zwei weitere Transaktionen in Chicago und New York ausgebaut.

„Das Investmentumfeld in den USA stellt derzeit hohe Anforderungen an die Umsetzung komplexer Transaktionen wie dieser. Es ist als besonderer Erfolg zu bewerten, dass der Exit zusammen mit unserem Joint Venture-Partner Nuveen von unserem Team vor Ort mit positiven Effekten für unseren Global-Fonds umgesetzt werden konnte“, sagt Adam Irányi, Head of Investment Management Global bei Union Investment.

An den drei weiteren im Rahmen des Joint Venture-Deals erworbenen Einzelhandelsimmobilien, die sich in exzellenten Einkaufslagen in New York, San Francisco und Philadelphia befinden, hält der UniImmo: Global weiterhin eine Beteiligung von 49 Prozent. „Perspektivisch planen wir den weiteren Ausbau unseres Retail-Portfolios in den USA mit Schwerpunkt in den Segmenten High Street und Convenience Retail. Zudem beschäftigen wir uns in den USA mit den resilienten Assetklassen Logistik und Multi-Family“, so Matthew Scholl, Head of Investment Management Americas bei Union Investment.

