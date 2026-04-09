Trust in experience!

Seit fünf Jahrzehnten steht die BVT Unternehmensgruppe für intelligente Sachwertinvestitionen und nachhaltiges Wachstum. Gegründet 1976 mit der Überzeugung, Kapital dort einzusetzen, wo es produktiv wirkt, hat sich BVT als bankenunabhängiger Asset Manager mit Standorten in München, Köln, Atlanta und Boston etabliert. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Investoren Zugang zu internationalen Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Energie und Infrastruktur.

Mit der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG erfüllt BVT höchste regulatorische Standards und setzt konsequent auf Transparenz, Qualität und langfristige Wertschöpfung. 2026 markiert ein besonderes Jahr: das 50. Jubiläum der Unternehmensgruppe – ein Meilenstein, der zugleich Motivation ist, mit Innovationskraft und Erfahrung die Zukunft des produktiven Investierens weiter aktiv mitzugestalten.

„Unser Fokus liegt 2026 auf unseren langjährigen Kompetenzbereichen Immobilien USA und Energie/Infrastruktur. In den USA erwarten wir aufgrund der stark zurückgegangenen Neubautätigkeit ab Mitte 2026 in den meisten Großstadtregionen ein klares Unterangebot an Mietwohnungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Mietpreise. Damit bietet sich für Anleger ein sehr attraktives Investitionsumfeld. Für unseren neuen Publikumsfonds haben wir bereits konkrete Projekte in der Pipeline. Im Bereich Energie und Infrastruktur rückt neben den klassischen Investitionen in Wind- und Solarparks die Energiespeicherung, insbesondere mit Großbatteriespeichern, zunehmend in den Fokus. Die Kombination aus stabilen, langfristigen Renditen und nachhaltigen Investments macht den Sektor besonders attraktiv.“, sagt Tibor von Wiedebach-Nostitz, geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding GmbH & Co. KG.

BVT-MEILENSTEINE

1976 Harald von Scharfenberg legt den Grundstein der heutigen BVT Unternehmensgruppe mit Unternehmen in Deutschland und den USA

1979 Gemeinsam mit der Public Storage Inc., dem weltgrößten Betreiber von SB-Lagerhausanlagen, konzipiert die BVT den ersten Public Storage Fund

1989 BVT legt den ersten deutschen Windkraftfonds auf und finanziert damit den seinerzeit größten Windpark Europas in Nordfriesland

1992 Erste deutsche öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) zum Bau eines Heizkraftwerkes für die Strom- und Wärmeversorgung der Stadt Stendal

1994 Zusammen mit der Bayerischen Vereinsbank wird die US-Retail-Income-Fund-Serie aufgelegt, die ausschließlich in sogenannte „Neighborhood Shoppingcenter“ investiert

1998 Bislang größter BVT-Fonds „Kraftwerke-Pool“ mit fünf Heizkraftwerken; Gesamtvolumen über 1 Mrd. DM Start der BVT-Residential-USA-Serie, die Anlegern den US-Mietwohnungsmarkt erschließt

2006 Erstes Repowering eines BVT-Windparks

2008 Erster BVT-Solarpark

2013 Gründung der BVT-Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG

2019 Unterzeichnung der United Nations PRI durch BVT-Tochtergesellschaft derigo

2020 Start der „BVT Concentio Energie & Infrastruktur“-Serie mit Fokus auf erneuerbare Energien und Infrastruktur Gründung des BVT-Beirats Nachhaltigkeit

2023 Gewinner der Sachwerte-Awards in den Kategorien Immobilien und Anlegerorientierung

2025 Gewinner des Sachwerte-Awards in der Kategorie Immobilien