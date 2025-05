Townscape vermietet erste Büroflächen im Objekt THE B

Das Büroprojekt THE B des Projektentwicklers Townscape in der Revaler Straße 32 in Berlin-Friedrichshain erreicht einen wichtigen Meilenstein: Die Lightspeed POS Germany GmbH hat sich als erster Mieter eine Bürofläche gesichert und wird in dem modernen und nachhaltig zertifizierten Gebäude rund 1.300 m2 beziehen. Die All-in-One Plattform ermöglicht Gastronomen und Händlern auf der ganzen Welt, ihre Betriebsprozesse zu vereinfachen und mit ihrem Unternehmen zu skalieren. Die Vermittlung des Mietvertrags erfolgte durch die CBRE GmbH, während die rechtliche Beratung für Townscape von Walch Rittberg Nagel Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB übernommen wurde.

Mati Kryslak, Partner & Projektleiter von Townscape, erklärt: „Das Objekt bietet Unternehmen ein hochwertiges, nachhaltiges und flexibles Arbeitsumfeld in einem der spannendsten Stadtviertel Berlins. Mit dieser ersten Vermietung haben wir den Grundstein für die erfolgreiche Ansiedlung innovativer Unternehmen gelegt. Die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2025 – ideal für Unternehmen, die jetzt nach flexiblen, modernen und nachhaltigen Büros suchen.“

Mit THE B entsteht ein hochmodernes Bürogebäude, das variable Raumkonzepte für Unternehmen jeder Größe ermöglicht. Die Architektur stammt aus der Feder von Eike Becker_Architekten und kombiniert loftartige Strukturen mit einer markanten Fassade. Die Gesamtmietfläche von rund 22.000 m² verteilt sich auf sechs Geschosse mit unterschiedlich gestaltbaren Grundrissen – von Single Offices bis Open Space ist alles möglich. Das Gebäude wurde nach neuesten ESG-Standards errichtet und trägt die DGNB-Gold-Vorzertifizierung. Zudem wurde es mit einer WiredScore-Platin-Zertifizierung für seine exzellente digitale Infrastruktur ausgezeichnet. Neben dieser ersten Vermietung laufen aktuell weitere Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Mietern und Interessenten.

Dimitri Heidebrecht – Geschäftsführer bei Lightspeed POS Germany GmbH, erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit THE B einen Standort gefunden zu haben, der perfekt zu den Anforderungen unseres Unternehmens passt. Die modernen, flexibel gestaltbaren Büroflächen bieten uns genau die Arbeitsumgebung, die wir für unsere dynamischen Teams benötigen. Besonders schätzen wir das nachhaltige Gebäudekonzept und die hohe technische Ausstattung, die optimale Bedingungen für unsere weitere Entwicklung schaffen. Zudem ist es uns wichtig, mit einem verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten – und mit Townscape haben wir genau diesen gefunden. Wir freuen uns auf den Einzug und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

THE B kombiniert modernste Büroausstattung mit einem nachhaltigen Konzept und hoher Aufenthaltsqualität. Das Gebäude erfüllt den Effizienzhaus 55-Standard und setzt auf eine umweltfreundliche Energieversorgung durch das Berliner Fernwärmenetz, ergänzt durch eine hauseigene Photovoltaikanlage.

Für eine optimale Aufenthaltsqualität sorgt der großzügig gestaltete begrünte Innenhof mit Gastronomie, der als zentraler Treffpunkt dient. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine 700 m² große Dachterrasse, die nicht nur Erholungsmöglichkeiten bietet, sondern auch einen spektakulären Blick über die Berliner Skyline ermöglicht.

Die verkehrliche Anbindung ist ideal: In fußläufiger Entfernung befinden sich sowohl die S- und U-Bahnstation Warschauer Straße als auch der Bahnhof Ostkreuz, wodurch eine schnelle Erreichbarkeit des Berliner Stadtzentrums sowie eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr gewährleistet ist.