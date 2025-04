Timeless: Diese Luxusuhren haben das größte Wertsteigerungspotenzial

Während sich die Aufmerksamkeit bei der Watches and Wonders in Genf traditionell auf die großen Namen wie Rolex, Patek Philippe und Cartier konzentrierte, lohnt sich für Investoren ein Blick abseits des Mainstreams. Timeless Investments hat die Messe genutzt, um Marken und Modelle zu identifizieren, die unter Kennern als „Hidden Champions“ gelten – Marken, die in den kommenden Jahren großes Wertsteigerungspotenzial haben.

„Die besten Investitionen entstehen nicht immer aus dem Hype um die großen Marken,“ sagt Nils Johannsen, Asset Manager für Luxusuhren bei Timeless Investments. „Für kluge Investoren geht es darum, Marken zu finden, die über außergewöhnliche Handwerkskunst, limitierte Serien und Innovationen verfügen – bevor der breite Markt dies entdeckt.“

Verborgene Schätze: Uhrenmarken mit großem Potenzial

Auf der Watches and Wonders 2025 hat Timeless Investments gezielt Marken und Modelle ausgemacht, die aufgrund ihrer Seltenheit, Innovationen und limitierter Produktion in den kommenden Jahren potentiell an Wert gewinnen werden. Diese „Hidden Champions“ bieten Anlegern die Möglichkeit, in außergewöhnliche Uhren zu investieren, die nicht dem Hype um die großen Namen folgen.

Jaeger-LeCoultre – Feiert den 100. Jahrestag des Art Déco-Stils mit neuen Variationen der ikonischen Reverso, einschließlich spannender Tribute-Modelle. Timeless hat bereits eine limitierte Jaeger-LeCoultre Reverso Septantieme Platinum Ltd. Edition tokenisiert.

Lange & Söhne – Ein Paradebeispiel für Seltenheit. Auf Chrono 24 gibt es für A. Lange & Söhne nur 2.097 Angebote, während Rolex mehr als 100.000 hat. Auf der Messe wurde die neue „Odysseus in Honeygold“ vorgestellt, limitiert auf 100 Stück – ein echter „Hidden Champion“ für Sammler und Investoren. Timeless wird demnächst auch die A. Lange & Söhne Datograph Ref. 403.035 anbieten.

Cartier – Belebt die „Tank à Guichets“ wieder, ein minimalistisches Design, das für seine Eleganz und Seltenheit bekannt ist. Timeless hat bereits mehrfach Cartier-Modelle mit hoher Rendite präsentiert, wie die Cartier Tortue (+20% ROI, 18 Monate) und Cartier Santos Or Massif (+18% ROI, 4 Monate).

Wertsteigerung durch Limitierung und Handwerkskunst

Investoren, die auf der Suche nach langfristigen und nachhaltigen Wertsteigerungen sind, sollten bei diesen Marken genau hinsehen. Viele dieser Modelle bieten nicht nur Seltenheit und Designinnovation, sondern auch historische Bedeutung, die ihre Wertsteigerung in den kommenden Jahren begünstigen dürfte.

„Der Markt für Luxusuhren ist von starken Trends geprägt, aber die Seltenheit und Einzigartigkeit eines Modells sind immer noch entscheidend für die Wertentwicklung. Marken wie A. Lange & Söhne, Cartier und Jaeger-LeCoultre bieten eine Kombination aus Tradition, Handwerkskunst und Limitierung, die die Nachfrage langfristig anheizen wird,“ erklärt Johannsen.

Fazit aus dem Asset Management: Frühe Chancen erkennen

Investoren, die über den Tellerrand hinausschauen, können die Chancen erkennen, bevor der breitere Markt sie entdeckt. Die Watches and Wonders 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass es jenseits der großen Namen viele spannende Möglichkeiten gibt, die das Potenzial für eine langfristige und stabile Wertsteigerung bieten.

Infos hier