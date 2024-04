The Rome Edition gewinnt „Hotel Design Award 2024“

„Das Wiederaufleben der Reiselust nach Corona kam dem gesamten Gastgewerbe und Tourismussektor zugute. Am meisten profitiert haben aber wohl die gehobenen und luxuriösen Hotels in Urlaubsorten und attraktiven Städten. Daher ist es nur folgerichtig, dass die drei Finalisten des diesjährigen ´Hotel Design Awards´ alle aus diesem Segment stammen. Bei den Finalisten handelt es sich um drei atemberaubend gut gelungene Beispiele für eine neue Art von Luxus-Stadthotels: traditionell im Sinne des Komforts, den sie bieten, aber eigenwillig und sexy in ihrer Interpretation von modernem Luxus“, sagt Michael Widmann, Global CEO der PKF hospitality group und Jury-Vorsitzender.

Das The Rome Edition setzt einen neuen Standard in der italienischen Hauptstadt. Raffinesse, Liebe zum Detail und hohe Designästhetik machen es zu einem Treffpunkt für Römer und Reisende. Das Hotel liegt in einer der schönsten Viertel Roms, nur wenige Schritte von der Via Veneto entfernt, eine der hochwertigsten Einkaufsstraßen Italiens, die in La Dolce Vita verewigt wurde und eine Ikone des italienischen Charmes in all seiner Pracht ist.

Das The Rome Edition bietet einen großen, üppigen privaten Innenhof als Refugium und Platz für ein Restaurant. Vom Garten aus beginnen die Gäste ihre Reise, während sich das Hotel wie die Akte einer Oper entfaltet. Vom Hotel blickt man auf die Römische Straße, die zum Herzstück des Hotels führt. Es verfügt über einen Innen- und Außenbereich, einen Garten mit über 400 Pflanzen und einer Kaskade von Kletterjasmin an der Fassade. Ein imposanter Bronzebaldachin überragt Teakholzsofas und Möbel, die im italienischen Stil angeordnet sind und das Gefühl eines traditionellen römischen Gartens vermitteln.

Auf der einen Seite bietet der Stadtgarten Sitzgelegenheiten, um die Seele baumeln zu lassen, und auf der anderen Seite eine entspannende Terrasse, die den ganzen Tag über geöffnet ist und auf der bis zum Abend leichte Gerichte serviert werden. Wie in allen Edition-Hotels ist die Lobby das pulsierende Herz der Geselligkeit. Geprägt von spektakulären sieben Meter hohen Decken, Travertinwänden und -böden, ist sie ein Raum, der sowohl Bewohner als auch Reisende beeindruckt.

Im siebten Stock bietet The Roof einen Panoramablick auf die Hauptstadt und Monumente wie das Pantheon und die Basilika Sant’Andrea della Valle. Ein ruhiger Raum mit einem großen Barbereich, einem Travertin-Schwimmbecken, umgeben von massiven Teakholzliegen und Bronzevasen befindet sich entlang des Außenbereichs der Terrasse.

Aus den 37 Hotelbewerbungen aus 13 europäischen Ländern hatte die interdisziplinär besetzte 12-köpfige Jury zehn Nominierte ausgewählt. Von diesen Nominierten wurden die folgenden drei Hotels ins Finale gewählt. Die weiteren Finalisten: Maison ELLE (Paris, Frankreich) und Mandarin Oriental Savoy (Zürich, Schweiz).

