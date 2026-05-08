The Luxury Collection kommt an den Tegernsee

Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt gegeben, mit der die Marke The Luxury Collection an den Tegernsee kommt – eine der renommiertesten Destinationen Bayerns. Die Eröffnung des Resorts ist für 2029 in Bad Wiessee geplant. Damit stärkt The Luxury Collection das wachsende Portfolio standortgeprägter Luxushotels in Europa um einen weiteren herausragenden Standort. Das Seegut am Tegernsee, a Luxury Collection Resort & Spa ist als intimer, privater Rückzugsort konzipiert, der zugleich tief mit dem Standort verwurzelt ist und den Dialog mit der Region sucht.

Tim Zeichhardt, Vice President Development – Germany, Austria & Switzerland bei Marriott International, kommentiert: „Mit seiner außergewöhnlichen Naturkulisse, der ausgeprägten Wellness-Tradition und der starken regionalen Identität steht der Tegernsee exemplarisch für jene Destinationen, die den Charakter von The Luxury Collection ausmachen. Diese Vertragsunterzeichnung unterstreicht unseren Fokus, unverwechselbare Luxuserlebnisse an Europas besonders attraktiven Orten weiter auszubauen. Jedes Haus der Marke ist eng mit seinem Standort verbunden – der Tegernsee ist der perfekte Ort, um die Markenphilosophie von The Luxury Collection zum Leben zu erwecken.“

Das Seegut am Tegernsee, a Luxury Collection Resort & Spa, ist als Haus in direkter Seelage mit Zugang zum Wasser und Blick auf die umliegenden Alpen geplant. Aufgeteilt auf 25 Gebäude, fügt sich das Ensemble harmonisch in die gewachsene Landschaft ein. Architektur und Gestaltung orientieren sich an den regionalen Bautraditionen und dem kulturellen Erbe des Tegernseer Tals, mit einem klaren Fokus auf eine nachhaltige, langfristige Einbindung in die Region.

Vorgesehen sind insgesamt 119 Zimmer, Suiten, Apartments und Villen. Das geplante Angebot umfasst ein vielseitiges Freizeit- und Wellnessangebot mit einem 3.500 Quadratmeter großen Spa mit 19 Behandlungsräumen, Innen- und Außenpools, Fitnessbereich, Kinderclub sowie einem Yoga-Pavillon. Mehrere gastronomische Konzepte sind geplant, darunter ein traditionelles bayerisches Wirtshaus sowie eine Kunstscheune, die Raum für kuratierte Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen bieten soll. Gastronomie und kulturelle Formate sind darauf ausgerichtet, authentische Berührungspunkte mit der Region zu schaffen und regionale Küche, Handwerk und zeitgenössische Kultur erlebbar zu machen.

Ergänzt wird das Konzept durch multifunktionale Veranstaltungsflächen, die einen hochwertigen Rahmen für private Feiern, kleinere Firmenevents und persönliche Zusammenkünfte bieten – ausgerichtet auf den Charakter der Region.

Insbesondere die Gastronomie, der Biergarten und die Veranstaltungsflächen sind so konzipiert, dass sie auch für die Region und örtliche Vereine nutzbar sind. Das Seegut am Tegernsee versteht sich als offenes Haus für das Tegernseer Tal.

Zu den geplanten nachhaltigen Lösungen zählen unter anderem ein Seewasser‑Wärmepumpensystem zur Nutzung thermischer Energie aus dem Tegernsee sowie Photovoltaikanlagen auf den Dächern, ergänzt durch weitere umweltorientierte Maßnahmen.

Weniger als eine Stunde von München entfernt, zählt der Tegernsee zu den etablierten Ganzjahresdestinationen für deutsche und internationale Urlauber, Wellnessgäste sowie für Unternehmensveranstaltungen mit Rückzugscharakter. Die Region vereint See- und Berglandschaft, vielfältige Outdoor-Aktivitäten und ein starkes Wellness- und Spa-Angebot. Darüber hinaus gewinnt der Tegernsee im Bereich Präventionsmedizin und Medizintourismus zunehmend an Bedeutung, einem dynamisch wachsenden Segment der Hotellerie.

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