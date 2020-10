Team um Christoph Wittkop gründet Sonar Real Estate und erwartet zum Start 1,2 Mrd. Euro Assets under Management

Es nimmt voraussichtlich ab Dezember 2020 seine Geschäfte auf und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Vorsitzender der Geschäftsführung wird Christoph Wittkop (48), bisher Managing Director und Real Estate Country Head Germany bei Barings, einem der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager.

Barings und Sonar Real Estate haben vertraglich vereinbart, dass Barings seine Asset-Management- und Advisory-Mandate für Dritte, die zukünftig nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, auf Sonar Real Estate überträgt. Die Immobilien der eigenen Investmentvehikel von Barings werden dagegen weiterhin von Barings Deutschland gemanagt.

Der Fokus von Sonar Real Estate wird auf Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Büro, Logistik und Einzelhandel in Deutschland liegen. Das Risikoprofil der gemanagten Objekte reicht von Core/Core+ über Value-Add bis zu Opportunistic. Darüber hinaus liegt ein besonderes Augenmerk auf eigenen oder partnerschaftlichen Projektentwicklungen in diesen Segmenten.

Zielgruppe sind deutsche und ausländische Investoren, die in Deutschland einen unternehmerischen lokalen Partner sowie bei Bedarf einen Co-Investor suchen und ihren Fokus primär auf Value Add und opportunistischen Investments legen. Darüber hinaus wird das bestehende Geschäft der Club Deals sowie der Individualmandate mit deutschen institutionellen Investoren in regulierten Vehikeln weiter ausgebaut. Hier wird Sonar die von Anlegern über die Investoren-KVG Institutional Investment Partners (2IP) bisher an Barings vergebenen Mandate übernehmen und so die seit 2012 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Etwa € 750 Mio. der Assets under Management werden über die 2IP-Plattform betreut.

Neben Christoph Wittkop sind Matthias Gerloff (Leiter Deutsche institutionelle Investoren & Fondsmanagement), Nick Puschkasch (Leiter Region Ost und Head of Asset Management) und Daniel Jäde (Leiter Projektentwicklung & Projektmanagement) weitere Gründungsmitglieder von Sonar Real Estate, die alle von Barings Deutschland zum neuen Unternehmen wechseln werden. Sonar Real Estate wird neben dem Hauptsitz in Hamburg auch mit Büros in Berlin und Düsseldorf vertreten sein. In Frankfurt wird unmittelbar ein neuer Standort aufgebaut, der ab Januar 2021 von einem weiteren Gesellschafter geführt wird. Sonar Real Estate hat zu Beginn 17 Mitarbeiter.

Christoph Wittkop, Geschäftsführer/CEO von Sonar Real Estate, kommentiert: „Nach erfolgreichen Jahren bei Barings freuen sich meine Mitgründer und ich auf die Herausforderung, mit Sonar Real Estate wieder ein inhabergeführtes Unternehmen zu leiten und weiter auszubauen. Unser kompetentes, erfahrenes Team arbeitet seit Jahren erfolgreich zusammen und ist hervorragend in der Branche vernetzt. Wir wissen, wie der Markt funktioniert und Herausforderungen jenseits der ausgetretenen Pfade erfolgreich gemeistert werden. Deshalb und vor dem Hintergrund des beeindruckenden Track Record der vergangenen Jahre sind wir fest davon überzeugt, dass sich Sonar Real Estate zügig als geeigneter Partner für nationale und internationale Investoren in Deutschland etablieren wird.“

Christoph Wittkop ist seit 1997 im Immobilienbereich aktiv und hat in der Vergangenheit mehrere Asset-Management-Unternehmen erfolgreich geführt. So war er vor seinem Eintritt bei Barings Mitgründer und Geschäftsführer der PAMERA Asset Management GmbH, bis die Gesellschaft von Barings 2014 übernommen wurde. Von 2005 bis 2010 leitete er als Gesellschafter und CEO den Asset Manager Resolution GmbH, die ein Immobilienportfolio mit Fokus auf Value-Add und Opportunistic für namhafte Investoren managte. Weitere Stationen der Karriere des Betriebswirts und Immobilienökonomen waren unter anderem UBS Global Asset Management, die Deutsche Bank und die Eurohypo.

(Sonar Real Estate)