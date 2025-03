TAMAX verspürt Aufwind am Wohnungsmarkt

Vor diesem Hintergrund plant TAMAX, in den kommenden Jahren Wohnungsbauvorhaben im Volumen von ca. 700 Mio. Euro in die Realisierung bringen. Im laufenden Jahr 2025 wird TAMAX mit dem Bau der letzten beiden Bauabschnitte des Siedlungsbauprojektes „Gartensiedlung Schönwalde“ mit insgesamt 88 Doppelhaushälften beginnen. In Velten nordwestlich von Berlin beginnt der Bau von 38 Wohnungen im Geschossbau.

Für beide Projekte ist TAMAX in Ankaufverhandlungen mit potenziellen Investoren. Kai-Uwe Tank, Geschäftsführer der TAMAX-Holding erklärt: „Wir erfahren seit dem vierten Quartal 2024 eine erhöhte Nachfrage von angelsächsischen und heimischen institutionellen Investoren. Auch die Kaufpreisvorstellungen schätzen wir mittlerweile als marktgerecht ein. Gleichzeitig führen Mieternachfrage und Mietpreisentwicklung dazu, dass sich die Projekte auch rechnen, wenn wir sie in unseren Bestand übernehmen. Als Bauland- und Projektentwickler, der tief in der Region verankert ist, verfügen wir zudem über Grundstücke mit realistischem Wertansatz, die uns auch unter den veränderten Marktbedingungen eine auskömmliche Wirtschaftlichkeit garantieren. Insofern legen wir bei TAMAX jetzt wieder den Vorwärtsgang ein.“

Ursächlich für die Entwicklung zeichnet der anhaltende Wohnungsmangel in der Bundeshauptstadt. In Folge registrieren Marktbeobachter Mietanstiege von über 10% p.a. im Umland. TAMAX vermietet seine Projekte, in Abhängigkeit von Standort und Produkt, zu Mietpreisen von 14,00 bis 22,00 €. „Wir sehen hier einen stabilen Aufwärtstrend“ so Kai-Uwe Tank, „das Berliner Umland wird sich ähnlich süddeutschen Ballungsräumen großflächig zu einer gefragten Wohnregion entwickeln.“

Für 2026 plant TAMAX bereits den Baubeginn für mehr als 850 Wohnungen. Allein 550 Wohneinheiten sind auf dem Areal „Kurze Enden“ in Berlin-Schönefeld vorgesehen, wo auf Basis eines positiven Bauvorbescheides in Kürze Baurecht erwartet wird. Weitere 250 Wohnungen entstehen in Werneuchen nordöstlich der Hauptstadt hinter dem Berliner Ring. Der Baustart für weitere 55 Wohnungen wird in der „Bergsiedlung“ von Luckenwalde erfolgen. Letztgenannte Projekte werden im Siedlungsbau umgesetzt. Kai-Uwe Tank erläutert: „Einfamilienhäuser wie Reihenhäuser werden immer beliebtere Mietobjekte. Die Nutzer bekommen zunehmend selbst bei gutem Einkommen keine Finanzierung mehr und wollen trotzdem in einem eigenen Haus leben. Hier wächst ein starkes Segment für professionelle Investoren heran.“

Baustarts in ähnliche Dimensionen bereitet TAMAX auch für das folgende Jahr 2027 vor. Unter den ca. 900 geplanten Wohnungen befinden sich eine bedeutende Revitalisierung im Altbauzentrum von Straußberg mit 150 Wohnungen ebenso wie ein Geschossbauprojekt im sächsischen Machern bei Leipzig mit 215 Wohneinheiten. TAMAX wird die Projekte sowohl in Eigenregie als auch mit Generalunternehmern realisieren.

„TAMAX ist seit zwei Generationen in Bauland- und Projektentwicklung aktiv“ resümiert Kai-Uwe Tank, „wir kennen in der Regel unsere Ansprechpartner vor Ort und agieren grundsätzlich als Partner der Kommunen. Auf dieser Seite bemerken wir verstärkt ein lösungsorientiertes Handeln, das uns neben den Rahmenbedingungen am Markt zusätzlich optimistisch stimmt.“

Infos hier