STRABAG PFS erneut von Deka Immobilien mit Property Management beauftragt

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS) wurde erneut von der Deka Immobilien mit dem technischen und kaufmännischen Property Management für zwei Immobilienportfolios beauftragt. Die entsprechenden Verträge für die insgesamt mehr als 140 Objekte wurden für jeweils drei weitere Jahre mit Verlängerungsoption unterzeichnet.

Die Beauftragung umfasst neben dem kaufmännischen und technischen Property Management auch die Unterstützung bei Transaktionen, Budgetplanungen sowie Modernisierungsmaßnahmen.

Sustainability Consulting mit eco2consult

Im Rahmen der Mandatierung wird STRABAG PFS künftig zudem Leistungen im Kontext von ESG wie Zertifizierungs- und Datenmanagement sowie Manage-to-Green-Maßnahmen erbringen.

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, die erfolgreiche Partnerschaft mit Deka Immobilien fortzusetzen. Diese Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und bestätigt die hervorragende Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfolg beim Management dieses exzellenten Immobilienportfolios“, sagt Marko Bohm, Geschäftsführer Real Estate Management bei STRABAG PFS.

Die Objekte des Hauptportfolios liegen zu einem Großteil in Ballungsgebieten und Großstädten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und München und werden überwiegend als Büroflächen genutzt. Bei dem zweiten Portfolio handelt es sich um Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren auch an kleineren Standorten in ganz Deutschland.

