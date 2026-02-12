Stabilisierung mit Potenzial: Der Gewerbeimmobilienmarkt 2025

MARKTUMFELD: GEWERBEIMMOBILIEN 2025 — ANZEICHEN FÜR STABILISIERUNG

Der Markt für Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, zeigt derzeit Licht und Schatten – mit einigen stabilisierenden Signalen. Laut einem aktuellen Marktbericht liegt der Spitzenwert („Prime Yield“) für Büroimmobilien an den A-Lagen in Deutschland Ende 2025 durchschnittlich wieder bei rund 4,36 Prozent. Gleichzeitig melden Anbieter einen spürbaren Anstieg des Transaktionsvolumens: Im dritten Quartal 2025 lag das Volumen mit knapp 1,8 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahresquartal. Damit rücken Büroimmobilien – nach einer Phase wirtschaftlicher Zurückhaltung – wieder stärker ins Interesse von Investoren.

Allerdings bleiben strukturelle Herausforderungen bestehen: In vielen Metropolregionen steigt die Leerstandsquote, und die Nachfrage konzentriert sich weiterhin auf qualitativ hochwertige, gut ausgestattete Objekte. Vor diesem Hintergrund gewinnen Sanierung, Revitalisierung und Mietoptimierung bei Bestandsimmobilien zunehmend an Bedeutung.

FONDSPROFIL: VC VALUE ADD PLUS – GEZIELT AUF BESTANDSIMMOBILIEN SETZEN

Der VC Value Add Plus-Fonds von Verifort Capital ist ein Investmentvehikel, das bewusst nicht auf Neubauten, sondern auf die Optimierung bestehender Gewerbeimmobilien setzt. Ziel sind Projekte in B- und C-Städten – also in Städten mit moderater Preisstruktur, guter regionaler Wirtschaft und vergleichsweise stabilem Miet- und Gewerbeumfeld. Potenzielle Zielstädte könnten beispielsweise Städte aus dem mittleren beziehungsweise unteren Segment sein.

Die Fondslaufzeit ist mit rund sechs Jahren geplant – hinzu kommt eine Option auf Verlängerung um zwei Jahre. Die prognostizierte Zielrendite liegt bei circa sechs Prozent pro Jahr, ergänzt durch eine Beteiligung der Anleger am möglichen Überschuss, sofern die Performance über der Zielmarke liegt. Damit adressiert der Fonds Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont, die Sachwertinvestments mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil suchen.

STRATEGIE: WERTSTEIGERUNG DURCH REVITALISIERUNG UND AKTIVES MANAGEMENT

Der Kern der Strategie liegt im klassischen Value-Add-Ansatz: Bestandsimmobilien werden übernommen, modernisiert und aufgewertet – sei es durch technische Sanierungen, energetische Maßnahmen, Mietanpassungen oder Neuvermietungen. Dieser Ansatz reduziert typische Risiken von Neubauten wie Bauverzögerungen, Planungsunsicherheiten oder kostenintensive Fertigstellungen und nutzt stattdessen bestehende Substanz.

Ein zentrales Ziel: stabile Erträge und Wertsteigerungen durch bessere Auslastung und höhere Mietniveaus. Durch Diversifikation – also mehrere Objekte, unterschiedliche Standorte und Mietstrukturen – soll das Risiko breit gestreut werden. Damit kann der Fonds auch dann Chancen bieten, wenn einzelne Projekte nicht optimal verlaufen.

Zudem stellt Verifort Capital die Interessen der Anleger ganz nach vorne: Beim „VC Value Add Plus“ verdienen zuerst die Anleger aufgrund der fairen Kostenstruktur. Erst wenn sie die prognostizierte Rendite von 6 % p. a. erreicht haben, verdient der Anbieter an den darüberhinausgehenden Gewinnen. Und selbst davon geht die Hälfte noch als zusätzliche Rendite an die Anleger. Verifort Capital ist vom eigenen Können, dem Konzept und dem Markt so überzeugt, dass sie selbst erst am Ende der Laufzeit am Gewinn partizipieren. Für das Unternehmen bedeutet das somit: Sie müssen performen.

FÜR WEN DER FONDS PASSEN KANN – UND WAS ANLEGER BEACHTEN SOLLTEN

Der VC Value Add Plus-Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die:

• einen mittelfristigen Anlagehorizont mitbringen,

• Interesse an realen Sachwerten besitzen,

• bereit sind, Projekt- und Marktrisiken bewusst einzugehen,

• Wert auf Diversifikation und aktive Wertoptimierung legen.

Gleichzeitig sind die Risiken real und sollten nicht unterschätzt werden: Leerstände, Mietausfälle, höhere Renovierungs- und Modernisierungskosten, konjunkturelle Schwankungen und begrenzte Liquidität der Fondsanteile sind mögliche Belastungsfaktoren. Eine erfolgreiche Umsetzung der Revitalisierungs- und Neuvermietungsstrategie ist essenziell für die erwartete Rendite.

GESAMTFAZIT: EINE STRATEGISCHE ALTERNATIVE – MIT CHANCEN UND BEWUSSTSEIN FÜR RISIKEN

In einem Markt, der durch Unsicherheit, Rückgang der Neubauinvestitionen und steigende Anforderungen an Qualität geprägt ist, kann ein Fonds wie der VC Value Add Plus eine zielgerichtete und strategisch sinnvolle Alternative bieten. Durch die Konzentration auf Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial bietet der Fonds die Chance auf stabile Erträge und Wertsteigerung – ohne die hohen Risiken von Neubauprojekten. Für Anleger mit mittelfristigem Horizont und Offenheit für

ein aktives Management von Immobilien birgt der Fonds damit reales Potenzial. Wer bereit ist, Risiken bewusst einzugehen und auf langfristige Wertentwicklung zu setzen, könnte mit dem VC Value Add Plus ein durchdachtes Investment wählen.

