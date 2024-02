spreewater erweiter sein Geschäftsmodell

Neben seinem Kerngeschäft, dem Erwerb und der Aufteilung innerstädtischer Wohnbestände, baut spreewater ein eigenes Bestandsportfolio in urbanen Lagen Berlins auf.

Im Zuge der Geschäftserweiterung erwirbt spreewater ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 30 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Berlin-Wedding. Der klassizistische Altbau wurde 1906 errichtet und verfügt über rund 1.530 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche, die spreewater künftig zur Vermietung anbietet. Das Unternehmen wird die im belebten Leopoldkiez gelegene Immobilie energetisch modernisieren und mittels Dachaufstockung zusätzlichen Wohnraum realisieren.

„Mit dem Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios diversifizieren wir unser Geschäftsmodell und stellen das Unternehmen noch resilienter auf. Durch unsere bisherigen Geschäftsaktivitäten haben wir ein tiefgehendes Verständnis für die Besonderheiten des Berliner Wohnungsmarktes entwickelt und sind bestens vernetzt, wenn es um die Akquise geeigneter Objekte geht. Wir sind überzeugt, dass die Mieten – vor allem in beliebten Wohngegenden wie dem Leopoldkiez – weiter steigen werden und auch die Kaufpreise für Wohneigentum dem Aufwärtstrend folgen werden“, sagt Frederik Seibert, Gründer und Geschäftsführer der spreewater Gruppe.

spreewater hatte sich nach der Gründung im Jahr 2020 auf den Erwerb, die Sanierung und Aufteilung.innerstädtischer Wohnbestände in der Hauptstadt spezialisiert und behält diesen Fokus auch weiterhin bei. Für das Jahr 2024 sieht das Unternehmen eine deutliche Steigerung seiner Ankaufsaktivitäten in diesem Segment vor, ergänzt um den Erwerb von Immobilien für den eigenen Bestand.

„Am Berliner Mietmarkt – vor allem in aufstrebenden Lagen, wie dem Wedding – bieten sich momentan zahlreiche Opportunitäten. Mit dem Ankauf in der Groninger Straße setzen wir den Grundstein für ein renditestarkes Wohnportfolio, das den gewohnt hohen Qualitätsansprüchen von spreewater entspricht. Die Immobilie befindet sich in attraktiver Innenstadtlage; nur wenige Gehminuten entfernt vom U-Bahnhof Nauener Platz sowie dem Leopoldplatz, der über die U-Bahnlinien U6 und U9 hervorragend an das übrige Stadtgebiet angeschlossen ist. Hier wollen wir künftig durch die energetische Modernisierung des Gebäudes in Kombination mit einer Dachaufstockung hochwertigen, modernen Wohnraum anbieten,“ sagt Moritz Bruch, Mit-Gründer und Geschäftsführer der spreewater Gruppe.

Die Wohnimmobilie in der Groninger Straße ist geprägt durch klassische Elemente eines Altbaus wie hohe Räume mit Stuck-Elementen, Holzfußböden sowie Erkerausbildungen und verfügt über einen Innenhof. Aktuell ist die Immobilie fast vollständig vermietet.