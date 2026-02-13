Sotheby’s International Realty veröffentlicht Luxury Outlook 2026

Als wertvolle Ressource für Medien, Investoren und anspruchsvolle Käufer analysiert der Report unter anderem die sich wandelnden Prioritäten von Käufern, den zunehmenden Trend zum multigenerationellen Wohnen, die wachsende Bedeutung von Sicherheit und Privatsphäre sowie die Auswirkungen der aktuellen Angebotslage.

„Der Luxury Outlook 2026 zeigt sehr deutlich, dass es im High-End-Segment längst nicht mehr nur um Lage und Quadratmeter geht“, so Olivier Peters von Sotheby´s International Realty in Frankfurt und Wiesbaden. „Käufer suchen heute ganzheitliche Lebenskonzepte – mit Rückzugsmöglichkeiten, hoher Sicherheitsinfrastruktur und flexiblen Raumlösungen für mehrere Generationen.“

Auch Michael Reiss von Sotheby´s International Realty in München betont die strategische Bedeutung der Analyse: „Der Report ist nicht nur ein Marktüberblick, sondern ein echtes Arbeitsinstrument – für Kunden ebenso wie für Berater. Er hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und zukünftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.“

Ein weiterer zentraler Aspekt des Reports ist die zunehmende Nachfrage nach Immobilien, die Privatsphäre, Technologie und Nachhaltigkeit intelligent miteinander verbinden. Thorsten Möller von Sotheby´s International Realty auf Sylt ergänzt: „Luxus wird zunehmend über Werte definiert: Sicherheit, Diskretion, langfristige Qualität und eine nachhaltige Nutzung gewinnen massiv an Bedeutung. Der Luxury Outlook 2026 liefert hierfür eine exzellente Datenbasis.“

Der vollständige Sotheby’s International Realty 2026 Luxury Outlook Report steht ab sofort hier zur Verfügung