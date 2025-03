Sotheby´s International Realty erfolgreich

Das unterstreicht die internationale Reichweite, das globale Empfehlungsnetzwerk und die starke Markenbekanntheit. Die herausragende Leistung festigt die Position von Sotheby´s International Realty als führende Luxusimmobilienmarke weltweit.

„Käufer und Verkäufer vertrauen weiterhin auf das Fachwissen der Makler von Sotheby´s International Realty, um sich in einem sich ständig wandelnden Markt erfolgreich zu orientieren“, so Philip White, Präsident und CEO von Sotheby´s International Realty. „Dass unser Verkaufswachstum fast doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, zeigt die außergewöhnliche Kompetenz unserer Makler sowie die Stärke unserer Marke.“

Strategische globale Expansion und Rekordleistungen

Im Jahr 2024 setzte Sotheby´s International Realty seine strategische Expansion weltweit fort und eröffnete 37 neue Büros, wodurch die Gesamtpräsenz auf über 1.100 Büros in 84 Ländern und Territorien mit mehr als 26.100 unabhängigen Immobilienberatern anwuchs.

Das Unternehmen erweiterte seine Präsenz in den USA auf 46 Bundesstaaten, darunter bedeutende Märkte wie Kalifornien und Michigan. Darüber hinaus förderte Sotheby´s International Realty das Wachstum durch Fusionen und Übernahmen in mehreren Bundesstaaten, darunter North Carolina, South Carolina und New York. International expandierte die Marke in Schlüsselmärkte wie Anguilla und Polen und stärkte ihre Präsenz in Portugal, Neuseeland, Australien und London.

„Der Luxusimmobilienmarkt agiert heute auf globaler Ebene“, so Tammy Fahmi, Senior Vice President für Global Servicing und Strategie bei Sotheby´s International Realty. „Vermögende Käufer möchten ihre Immobilienportfolios in verschiedenen Ländern erweitern, während Verkäufer nach weltweiter Sichtbarkeit streben. Unsere Reichweite und strategische Expansion in wichtigen Märkten in den USA und international zeigt, dass wir diese Nachfrage weiterhin bedienen und unseren Kunden Zugang zu erstklassigen Immobilien und Käufern weltweit ermöglichen.“

Sotheby´s International Realty erzielte 2024 in mehreren Schlüsselregionen Rekordverkäufe. In den USA wurde mit dem Verkauf eines Anwesens für 25 Millionen US-Dollar ein neuer Höchstpreis für eine Immobilie in Washington, D.C. erreicht. International wurde in Dubai eine Villa für 65,5 Millionen US-Dollar verkauft – der teuerste Verkauf auf Jumeirah Bay Island.

„Während wohlhabende Käufer weiterhin Immobilien in internationalen Märkten suchten, fungierten Sotheby´s International Realty-Makler als echte globale Immobilienberater. Unser Empfehlungsnetzwerk erreichte ein Volumen von 4,6 Milliarden US-Dollar und bewies damit die einzigartige Fähigkeit, Käufer und Verkäufer über geografische Grenzen hinweg zu verbinden“, führt White aus.

Sotheby´s International Realty setzt weiterhin Maßstäbe für Exzellenz im Luxusimmobilienmarkt. Durch Innovation, strategische Expansion und herausragenden Service bleibt die Marke die erste Wahl für anspruchsvolle Käufer und Verkäufer weltweit.

Technologie- und Marketingexzellenz als Erfolgsfaktor

Die eingesetzten Tools und Marketingstrategien von Sotheby´s International Realty sorgen für eine überdurchschnittliche Performance.

Im Jahr 2024 verzeichnete die Website sothebysrealty.com über 33 Millionen Besucher, die von den Maklern produzierten Videos wurden mehr als 65 Millionen Mal angesehen, und die 1,2 Millionen Follower sorgten für 1,8 Millionen Interaktionen auf Social Media – 165 Prozent mehr Engagement als der Branchendurchschnitt².

Das preisgekrönte PR-Team von Sotheby´s International Realty sicherte der Marke erneut den Titel als die am häufigsten in den Medien präsente Luxusimmobilienmarke³. Zudem veröffentlichte das Unternehmen im Juli 2024 erstmals einen Mid-Year Luxury Outlook Report, der die jährliche Ausgabe ergänzt und Käufern sowie Verkäufern einen wichtigen Informationsvorsprung bietet.

Darüber hinaus startete die Marke eine neue Werbekampagne mit dem Titel „1 of 1“, die die Einzigartigkeit jeder von Sotheby´s International Realty vertretenen Immobilie zelebriert und die Makler als „Kuratoren des Besonderen“ positioniert. Ziel ist es, außergewöhnliche Immobilien mit Käufern zu verbinden, die ihren einzigartigen Wert erkennen. Die Kampagne spricht gezielt eine neue Generation wohlhabender Käufer an, die Individualität und Selbstverwirklichung schätzen, und wurde in mehrere Sprachen übersetzt, um sie weltweit in über 1.100 Büros in 84 Ländern lokal anzupassen.

„Unser Mid-Year Update des Sotheby´s International Realty Luxury Outlook Reports ermöglicht es uns, Kunden mit aktuellen Marktinformationen zu versorgen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Zudem unterstreicht unsere neue Kampagne ‚1 of 1‘ unser Engagement für die Vermarktung einzigartiger Immobilien und positioniert unsere Makler als führende Experten in diesem Bereich“, so Bradley Nelson, Chief Marketing Officer von Sotheby´s International Realty.

¹ National Association of Realtors®

² Sprout Social

³ Meltwater