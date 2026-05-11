Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Silber im Windschatten von Gold

Silber hat im ersten Quartal 2026 eine noch stärkere Volatilität als Gold verzeichnet. Am 29. Januar stieg der Preis kurzzeitig auf rund 120 US-Dollar je Unze – etwa das Vierfache des Vorjahreswerts – bevor er in wenigen Tagen auf etwa 65 US-Dollar abstürzte und bis Mitte März auf ca. 61 US-Dollar einbrach

© WisdomTree

„Das Edelmetall reagiert weiterhin sehr stark auf Bewegungen beim Goldpreis, und es ist davon auszugehen, dass diese Wechselbeziehung auch in Zukunft der maßgebliche Faktor für die Entwicklung sein wird“, meint Nitesh Shah, Leiter für Rohstoff- und Makro-Research für Europa bei WisdomTree, in einem aktuellen Kommentar.
Shah behalte seinen positiven Ausblick für Gold bei und gehe davon aus, dass sich Silber in die gleiche Richtung entwickeln wird. Auch wenn die Nachfrage in mehreren Segmenten abflaue, dürfte die Stärke dieser Beziehung als Stütze dienen.
Ausgehend von den Modellannahmen von WisdomTree und einem Anstieg des Goldpreises um etwa 18 % zwischen dem ersten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2027 schätzt Shah, dass der Silberpreis im gleichen Zeitraum um rund 24 % zulegen könnte. Ein Großteil dieses Aufwärtspotenzials sei eher auf die Entwicklung des Goldpreises zurückzuführen als auf silberspezifische Fundamentaldaten.
Dennoch gäbe es Einschränkungen:  Die im letzten Jahr gestiegenen Investitionen in die Förderkapazitäten könnten das Angebot ankurbeln und das Aufwärtspotenzial begrenzen. Zudem blieben zwar Wirtschaftsindikatoren wie die PMI (Purchasing Managers Index)  im expansiven Bereich, doch die geopolitische Unsicherheit belastet weiterhin die Stärke der Erholung.
„Der Ausblick für Silber hängt weniger von den Fundamentaldaten des Edelmetalls selbst als vielmehr von seinem Verhältnis zu Gold ab“, so Shah. Zwar könnten eine nachlassende Industrie- und Schmucknachfrage sowie geringere Anlageströme kurzfristig als Gegenwind wirken, doch dürften diese Faktoren die Unterstützung durch ein günstiges Makroumfeld für Edelmetalle kaum aufwiegen. Der Experte resümiert: „Da der Markt noch immer ein Defizit aufweist und die strukturellen Nachfragetreiber bestehen bleiben, ist Silber trotz anhaltender Volatilität gut positioniert, um weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen.“
print

Tags: , ,

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld