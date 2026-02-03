Kategorie wählen

Schroders Capital und UPP gehen strategische Partnerschaft im Bereich europäische Logistik- und Industrieimmobilien ein

Partnerschaft bündelt langfristiges Kapital und Sektorexpertise, um stabile, langfristige Ergebnisse zu erzielen

Schroders Capital und der Pensionsfonds University Pension Plan Ontario (UPP) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um in hochwertige Logistik- und Industrieimmobilien in Nordwesteuropa zu investieren. Die Partnerschaft wurde durch die Investition von UPP in den Real Estate Gateway Fund gegründet. Dabei handelt es sich um ein Portfolio von Industrie-, Logistik- und Lagerimmobilien im gesamten niederländischen Raum.

Diese Partnerschaft bündelt langfristiges Kapital und Sektorexpertise mit einem gemeinsamen Fokus auf langfristiger Wertschöpfung und der Einbettung wesentlicher ökologischer, sozialer und governancebezogener Aspekte in die Vermögensverwaltung, um ein effektives Risikomanagement und die langfristige Sicherheit der Altersvorsorge zu unterstützen. Sie unterstützt auch die Strategie von UPP, ein gut diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen, das auf stabile, langfristige Erträge für die Mitglieder ausgerichtet ist.
Das Real-Estate-Team von Schroders Capital konzentriert sich auf eine Reihe mittelgroßer, städtischer Industrie- und Logistikimmobilien in stark nachgefragten Lagen, darunter ertragsgenerierende Grundstücke und Last-Mile-Distribution. Der Fonds strebt langfristige, inflationskorrelierte Erträge durch eine Kombination aus Wertsteigerung und laufenden Erträgen an. Diese werden vom mehr als 50 Real-Estate-Experten umfassenden Team von Schroders Capital erzielt, das über fundierte lokale operative Expertise über verschiedene Kernmärkte hinweg verfügt und seit Aufnahme von dessen Aktivitäten im Jahr 2006 einen starken Track Record mit einer Outperformance gegenüber dem Branchenbenchmark vorweisen kann.

Peter Martin Larsen, Senior Managing Director und Head of Private Markets bei UPP, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Schroders Capital. Die Investition unterstützt unsere Strategie, durch Partnerschaften mit führenden Immobilienspezialisten und Investitionen in Märkte mit starken Fundamentaldaten ein widerstandsfähiges, ertragsstarkes Immobilienportfolio aufzubauen. Der Real Estate Gateway Fund eröffnet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio europäischer Core-Industrieimmobilien, die einen attraktiven Inflationsschutz, stabile langfristige Erträge und Widerstandsfähigkeit gegenüber Konjunkturabschwüngen aufweisen. Durch die Partnerschaft mit Schroders stärken wir unsere europäische Immobilienplattform und positionieren das Portfolio so, dass es unseren Mitgliedern zuverlässige, langfristige und inflationsgebundene Erträge bietet.“

Nick Montgomery, Global Head of Real Estate bei Schroders Capital, ergänzt: „Wir sind sehr erfreut darüber, UPP als strategischen Partner und Investor in unserem Real Estate Gateway Fund begrüßen zu dürfen. Der langfristige Ansatz und der starke Fokus von UPP auf verantwortungsbewusstes Investieren stehen in engem Einklang mit unseren eigenen Werten. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für das wachsende Vertrauen institutioneller Investoren in unsere Plattform und unterstreicht die Relevanz unserer paneuropäischen, sektorfokussierten Strategie für sichere und nachhaltige Renditen.“

Pieter Akkerman, Co-Head of Real Estate Netherlands und Portfolio Manager bei Schroders Capital, fügt hinzu: „In diesem Sektor gibt es eindeutig Chancen, und unsere Strategie steht im Einklang mit den langfristigen Nutzungstrends in der Logistik- und Industriebranche. Das Wachstum des E-Commerce durch die Ausweitung des Online-Shoppings, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten, das knappe Angebot an hochwertigen Vermögenswerten und die gestiegenen Nachhaltigkeitsstandards sorgen für Investitionsmöglichkeiten in europäischen Volkswirtschaften mit AAA-Rating. Wir verfügen über ein etabliertes Portfolio, das von einem Team mit lokaler operativer Expertise in den Niederlanden und Deutschland bereitgestellt wird, kombiniert mit den globalen Fähigkeiten der Schroders Capital-Plattform. Wir freuen uns über das Vertrauen, das UPP in uns setzt.“

