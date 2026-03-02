Kategorie wählen

Savills holt Tina Haller für die Leitung des Hotelsegments in Deutschland

Savills stärkt sein Engagement im Hotelsektor und gewinnt mit Tina Haller eine ausgewiesene Branchenexpertin für den deutschen Markt. Zum 1. April übernimmt sie als Head of Hotels Germany die Leitung des Hotelteams in Deutschland

© Savills

Vom Münchener Standort aus wird sie dazu beitragen, das Dienstleistungsangebot von Savills Deutschland und dem EMEA-Hotels Team zu erweitern. Tina Haller verfügt über umfassende Erfahrungen auf dem deutschen Hotelmarkt, die sie sowohl als Beraterin als auch als Auftraggeberin gesammelt hat. Damit ermöglicht sie Savills, seinen Kunden einen umfassenden Beratungsservice anzubieten. Haller wird an Karsten Nemecek berichten, der den Bereich Capital Markets bei Savills in Deutschland verantwortet.

„Mit Tina Haller gewinnen wir eine ausgewiesene Spezialistin, die den deutschen Hotelmarkt aus unterschiedlichen Perspektiven kennt – von der Transaktionsberatung über die strategische Entwicklung bis hin zur operativen Umsetzung komplexer Projekte“, sagt Karsten Nemecek, Deputy CEO Germany bei Savills.

David Kellett, Head of Hotel Capital Markets EMEA bei Savills, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass Tina Haller zu Savills kommt. Ich kenne Tina seit mehreren Jahren und bin überzeugt, dass sie unsere Kunden beim Aufbau unserer Hotelsparte in Deutschland hervorragend beraten wird. Ihre Erfahrung sowohl als Auftraggeberin als auch als Beraterin wird von unschätzbarem Wert sein, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Tina Haller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Nach ihrem Studium der Tourismus-BWL war die gelernte Hotelkauffrau über 13 Jahre bei der JLL Hotels & Hospitality Group tätig, zuletzt als National Director und Executive Vice President. 2016 wechselte sie zu KPMG, wo sie als Director im Bereich Deal Advisory – Real Estate & Hospitality das Hotelberatungsteam aufbaute und leitete. Seit 2022 war sie Head of Asset Management bei der INKA Munich GmbH & Co. KG. Parallel verantwortete Haller als Geschäftsführerin die Immobiliengesellschaft des Hotel Koenigshof in München.

Im deutschen Hotelsegment bietet Savills künftig ein umfassendes Beratungsspektrum – von der Transaktionsberatung auf Käufer- und Verkäuferseite einschließlich Mergers & Acquisitions über die strategische Beratung etwa bei Betreiberwahl, sowie der Bewertung von Einzelimmobilien und Portfolios.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, den Hotelbereich bei Savills in Deutschland mitzugestalten. Unser Ziel ist es, Eigentümer, Investoren und Entwickler über unsere Teams in Deutschland und unser starkes globales Netzwerk ganzheitlich zu begleiten. So können wir unseren Kunden fundierte Marktkenntnis mit internationaler Reichweite und maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand anbieten“, sagt Tina Haller abschließend.

