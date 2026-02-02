Kategorie wählen

Savills holt Daniel Gerdelmann für die Leitung des Facility Managements und der Building & Project Consultancy

Gemeinsam mit Thorsten Neehuis wird er zum 1. Februar 2026das Facility Management leiten und zusätzlich vom Berliner Standort aus eigenverantwortlich die Business Line „Building & Project Consultancy“ (BPC) führen

© Savills

Nachdem wir den Geschäftsbereich Property- und Facility- Management zum Ende des vergangenen Jahres restrukturiert haben, werden wir nun mit Daniel Gerdelmann unseren technischen Fokus im Bereich Facility Management weiterentwickeln. Zudem werden wir gemeinsam mit ihm die Business Line Building & Project Consultancy aufbauen, von der wir uns ein erhebliches Wachstumspotenzial versprechen und mit der wir noch breiter am Markt aufgestellt sein werden“, sagt Draženko Grahovac, CEO Germany bei Savills. „Mit Daniel gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur fachliche und technische Expertise mitbringt, sondern von der wir vor allem starke Impulse in den Bereichen Digitalisierung und Business Innovation erwarten. Unser Ziel ist es, digitale Ansätze und Innovationen über die gesamte Organisation hinweg stärker zu verzahnen.“

Daniel Gerdelmann verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Zu seinen bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem die AS Gruppe, die Deutsche Immobilien Invest sowie apoProjekt, wo er zuletzt die Leitung der Technische Gebäudeausrüstung sowie des Bereichs ESG & Sustainability verantwortete.

„Ich bin überzeugt, dass wir Immobilien ganzheitlich denken und betreuen müssen. Das Facility Management verstehe ich dabei als strategische Plattform für Wertschöpfung, Resilienz und Innovation“, sagt Daniel Gerdelmann und ergänzt: „Zusätzlich schaffen wir mit der Building & Project Consultancy einen eigenständigen Bereich für Projektsteuerung sowie Architektur- und Ingenieurleistungen, der unsere Expertise bündelt, die Fachdisziplinen der Immobilienwirtschaft enger verzahnt und digitale Synergien gezielt für messbaren Mehrwert nutzt.“

