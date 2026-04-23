Savills: Europas wachsender Markt für Rechenzentren wird Bedarf nach Logistikflächen um 786.000 m² erhöhen

Auf Grundlage aktueller Entwicklungen in den USA und Irland hat der internationale Immobiliendienstleister jüngste Aktivitäten im Logistik- und Rechenzentrumsbereich in Dublin (Irland) und Houston (USA) analysiert. In Dublin entfielen im Jahr 2025 rund 10 % des jährlichen Logistikflächenumsatzes auf Nutzer entlang der Rechenzentrums-Lieferkette – beispielsweise für Ersatzteillagerung und Betriebsausrüstung – was 20.900 m² entspricht. Darüber hinaus sind Savills weitere 46.500 m² bekannt, die derzeit an Unternehmen aus diesem Sektor angeboten werden.

Auch in Houston zeigen die Ergebnisse ein ähnliches Bild: Laut Savills wurden drei der fünf größten Abschlüsse im vierten Quartal 2025 von Nutzern getätigt, die Dienstleistungen für Rechenzentren oder energiebezogene Infrastruktur erbringen, um das starke Wachstum des dortigen Rechenzentrumsmarktes zu unterstützen. Insgesamt machten vier Abschlüsse in Houston 11 % des Flächenumsatzes im zweiten Halbjahr 2025 aus – vergleichbar mit den 10 % Anteil des Rechenzentrumssektors am Gesamtflächenumsatz in Dublin im Jahr 2025.

Gemessen in Megawatt (MW) verfügen bestehende Rechenzentren in Europa derzeit über eine Kapazität von 10.990 MW, während sich weitere 2.449 MW im Bau befinden. Vergleicht man das gesamte Flächenumsatzvolumen mit dem Wachstum der Energienachfrage durch im Bau befindliche Rechenzentren in den einzelnen Märkten – 71 MW in Dublin und 250 MW in Houston –, ergibt sich laut Savills ein entsprechender Logistikflächenbedarf von 700 bis 1.000 m² pro MW Rechenzentrumskapazität. Im Fall von Houston basiert die Analyse ausschließlich auf den größten Abschlüssen, was diese Untergrenze sogar noch erhöhen könnte.

Kevin Mofid, Head of EMEA Logistics Research bei Savills, erklärt: „Ein Großteil der Diskussion über das Wachstum des Rechenzentrumsmarktes konzentriert sich auf Grundstücksverkäufe und Energieversorgung, während bislang nur wenig über die Auswirkungen auf den Logistikmarkt geschrieben wurde. Auch wenn sich unsere Analyse noch in einem frühen Stadium befindet, ist es interessant zu beobachten, dass in Märkten mit besonders starkem Wachstum bei Rechenzentren zunehmend Zulieferer der Branche klassische Logistiklagerflächen anmieten. Geht man von durchschnittlich 820 m² Logistikfläche pro MW aus und überträgt dies auf die führenden europäischen Rechenzentrumsmärkte Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin (FLAPD), in denen derzeit 950 MW im Bau sind, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 786.000 m² Logistikfläche. Obwohl sich dieser Trend in Europa noch in einer frühen Phase befindet, sehen wir bereits entsprechende Entwicklungen im Vereinigten Königreich, wo das Unternehmen AVK SEG, ein Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren und KI-Infrastruktur, 13.000 m² Logistikfläche im Nordwesten Englands angemietet hat.“

Sam Quellyn Roberts, Director, Global Occupier Services / EMEA Logistics Markets bei Savills, ergänzt: „In ganz Europa beobachten wir zunehmend, dass 3PL-Nutzer und spezialisierte Dienstleister Flächen anmieten, um die Rechenzentrumsbranche zu unterstützen. Zunächst überrascht es nicht, dass dieser Bedarf vor allem in den weiter entwickelten Rechenzentrumsmärkten Irland, Vereinigtes Königreich und Niederlande entsteht. Da sich Rechenzentren jedoch weiter über Europa verbreiten, erwarten wir, dass dieser Trend auch in anderen Märkten sichtbar wird. Zwar profitieren Nutzer derzeit noch von insgesamt höheren Leerstandsquoten in Europa, doch die Entwicklungspipelines gehen zurück – und mit der Zeit könnte es schwieriger werden, diese geschäftskritischen Lagerflächen zu sichern.“